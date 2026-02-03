Тарас Цимбалюк заявил, что на проекте "Холостяк" есть сценарий

Финал 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" уже давно прошел, однако обсуждения не утихают. Вчера, отвечая на вопросы подписчиков, Тарас Цимбалюк признался, действительно ли участие в проекте не было для него серьезным.

В инстаграме актер объяснил свою позицию. Цимбалюк признался, что она не такая категоричная.

Тарас Цимбалюк поделился, что перед началом съемок у него была "более глобальная вера" в "Холостяка". Актер считал, что у него будет больше единомыслие с продюсерами проекта.

После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились. Но все уже было на определенных рельсах,

– добавил он.

В то же время звезда сериала "Поймать Кайдаша" отметил, что на проекте было много классных моментов, теплых эпизодов с девушками, смеха и добра. Цимбалюк рассказал, что была хорошая съемочная группа, в частности звукорежиссеры, операторы и редактор Алина.

Еще много замечательных людей, с которыми мы провели незабываемые мгновения. Но ключевое – это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к большому сожалению, свобода действий совсем не во всем,

– подчеркнул Тарас.

Главный герой "Холостяка-14" также признался, что его интервью Еве Коршик перед выходом несколько раз пересмотрела команда проекта и согласовала.

Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевой: на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта,

– подытожил Цимбалюк.

Участие Тараса Цимбалюка в "Холостяке": главное