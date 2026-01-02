Укр Рус
Show24 Телешоу Цимбалюка застукали в Буковеле с финалисткой "Холостяка": победительница проекта отреагировала
2 января, 12:45
3

Цимбалюка застукали в Буковеле с финалисткой "Холостяка": победительница проекта отреагировала

Мария Примыч
Основні тези
  • Тараса Цымбалюка сфотографировали вместе с финалисткой "Холостяка" Анастасией Половинкиной в Буковеле перед выходом пост-шоу.
  • Победительница проекта Надин Головчук отреагировала на снимки с Половинкиной, поделившись видео из бани и отметив их в Instagram.

Уже сегодня, 2 января, покажут пост-шоу 14 сезона "Холостяка" и зрители узнают, вместе ли Тарас Цимбалюк и Надин Головчук. Однако накануне выпуска актера застукали с финалисткой проекта Анастасией Половинкиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера Романа Крохина. Цимбалюка и Половинкину сфотографировали вместе в Буковеле.

Не пропустите Я сказала "да", – победительница "Холостяка" выходит замуж

Роман Крохин опубликовал фотографию, на которой Тарас Цимбалюк стоит рядом с Анастасией Половинкиной среди заснеженных Карпат. Интересно, что главный герой "Холостяка" распространил фотографию к себе в сториз.

Тарас Цимбалюк с финалисткой "Холостяка" / Скриншот из инстаграма Романа Крохина

Другое совместное фото Тараса и Анастасии показала в инстаграме его коллега Елена Светлицкая, которая поехала в Буковель вместе с Цимбалюком. Актер и финалистка проекта сидят за столом.

Цимбалюк с Половинкиной в Буковеле / Скриншот из инстаграма Светлицкой

Победительница 14 сезона "Холостяка", Надин Головчук, уже отреагировала на совместные фото Цимбалюка с Половинкиной. Модель поделилась видео из бани, отметила их и передала "привет из Гуцульщины".

Лечу к вам, 
– добавила Головчук.

Головчук обратилась к Цимбалюку и Половинкиной / видео из инстаграма девушки

Отметим! Ранее Тарас Цимбалюк нежно обратился к Половинкиной. Под сообщением, где она высказалась о выборе актера, он написал: "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".

Заявления Надин Головчук после финала "Холостяка"

  • Напомним, что в финале "Холостяка" Цимбалюк вручил Надин кольцо из белого золота с дорожкой бриллиантов из коллекции The Diamond Lines от ювелирного дома SOVA. Оно стоит 154 990 гривен.

  • После победы Головчук написала: "Спасибо всем за поздравления! Благодаря вам и вашим добрым словам я держусь и не реагирую на зло и негатив. Это был прекрасный период, и самое главное то, что у меня получилось влюбиться и прокайфить наши совместные моменты. Хотя и на финале я была очень истощена и уставшая".

  • Позже модель пожаловалась на монтаж проекта. Надин также заявила, что ей есть много чего рассказать, но пока нужно "собрать все мысли в кучу".