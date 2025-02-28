Терраса с видом на Киев, свое укрытие: экс-судья "МастерШеф" Литвинова показала роскошное имение

Кулинарный эксперт и экс-судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала свое жилье. Женщина рассказала, что это уже ее восьмой дом, который построили всего за год.

Роскошное имение Литвинова приобрела примерно за один миллион долларов. Раз в неделю или раз в две недели приходит уборщица, чтобы убрать дом, пишет 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".

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Татьяна Литвинова провела экскурсию журналистке Оксане Кучме, начали они с очень просторной кухни. Она красиво задекорирована, имеет много эстетических деталей, в частности – посуды.

Кухня Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

В доме экс-судьи шоу "МастерШеф" есть спортзал, который также служит укрытием. Интересно, что в этой комнате должен был быть кинотеатр. Кстати, здесь она хранит скатерти, а на стенах можно увидеть картины.

Спортзал, который также служит укрытием / Скриншот с видео

Литвинова показала свои скатерти / Скриншот с видео

В спортзале/укрытии на стенах висят картины / Скриншот с видео

В спальне Татьяны Литвиновой можно увидеть красивый декор и камин. Стена украшена картинами.

Спальня Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

На стене в спальне Литвиновой висят картины / Скриншот с видео

Камин в спальне Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

В доме Литвиновой есть небольшой гардероб, где он держит свои вещи. Обувь кулинарный эксперт хранит в отдельном шкафу, который скрыт за зеркалом.

Татьяна Литвинова показала свой гардероб / Скриншот с видео

Литвинова хранит обувь в отдельном шкафу / Скриншот с видео

Видимо, самое красивое место в доме Татьяны – терраса с видом на Киев. Оттуда видно ТРЦ "Гулливер", Владимирский собор, Свято-Покровский монастырь.

Пейзаж с террасы Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

Татьяна Литвинова на террасе / Скриншот с видео

Гостиная – не менее уютное место в доме женщины. Она также красиво задекорирована.

Гостиная Татьяны Литвиновой / Скриншот с видео

Литвинова показала свою гостиную / Скриншот с видео

Экскурсия по дому Татьяны Литвиновой: смотрите видео онлайн