Чувствовала негатив: экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о конфликте с Эктором
- Татьяна Литвинова рассказала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво.
- Литвинова отметила, что после увольнения ее ни разу не пригласили на шоу "МастерШеф" как гостью.
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова, которая в течение нескольких сезонов была судьей шоу "МастерШеф", рассказала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво. Женщина призналась, что ей было сложно общаться с шеф-поваром.
В интервью Алине Доротюк Литвинова вспомнила, что чувствовала себя неуверенно, ведь не знает испанского языка, на котором общается Эктор, пишет Show 24. Она отметила, что чувствовала негатив от коллеги.
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Я стояла перед камерами, комментировала какое-то блюдо и слышала, как Эктор постоянно что-то на испанском говорил. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому перед участниками не выносила наши внутренние споры. Я несколько раз просила, чтобы мне также переводили, что он говорит,
– вспомнила Татьяна Литвинова.
Кулинарка эксперт добавила, что ей было сложно общаться с Эктором, ведь она не знала, как он будет вести себя: в один день мужчина мог поздороваться и быть в хорошем настроении, а в другой – наоборот.
Сначала отношения между Татьяной Литвиновой и Эктором Хименесом-Браво были дружескими, но потом ухудшились. Она заметила, что шеф-повар был главным судьей на шоу "МастерШеф", поэтому продюсеры ориентировались на него, из-за чего также возникали сложности. Например, иногда нельзя было высказать свое мнение.
Литвинова поделилась, что после увольнения ее ни разу не пригласили как гостью на шоу.
Из меня сделали ведьму, которая зверская, которая с персоналом очень грубо вела себя. Хотя это абсолютная неправда,
– добавила она.
Интервью с Татьяной Литвиновой: смотрите видео онлайн
Вышел 15 сезон шоу "МастерШеф"
- Напомним, что недавно на экраны вышел 15 сезон шоу "МастерШеф". Кроме Эктора Хименеса Браво, судьями также являются шеф-повар Ольга Мартыновская и шеф-повар Владимир Ярославский.
- Однако съемки нового сезона проходили на новой локации – на территории киностудии FILM.UA.
- Дело в том, что в ноябре прошлого года съемочный павильон "МастерШеф" подвергся разрушениям в результате российского обстрела. Никто из людей не пострадал, но конструкции были разрушены.