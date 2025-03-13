Татьяна Литвинова объяснила, почему не общается с кумой Ольгой Мартыновской

Кулинарный эксперт и экс-судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о дружбе со своей коллегой Ольгой Мартыновской. Кроме того, поделилась, почему они перестали общаться.

Литвиновой было больно узнать, что кастинг на ее место на шоу "МастерШеф" проходила Мартыновская, ведь женщины были близкими подругами. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Татьяна Литвинова вспомнила, что когда-то Ольга Мартыновская даже жила у нее. Некоторое время женщины продолжали общаться. Кулинарный эксперт даже говорила, чтобы подруга пыталась проходить кастинг на "МастерШеф".

Я же уже не была судьей. Была Лиза (Лиза Глинская – Show 24) сначала. И я сказала: "Оля, это твой шанс. Иди обязательно и попробуй",

– поделилась Литвинова.

По словам Литвиновой, впоследствии "лояльность к системе" изменила отношения между подругами. Дело в том, что кулинарный эксперт не на позитивной ноте ушла из проекта, а Мартыновская молчала, когда ее оскорбляли.

Меня очень обижает, когда... Вот помнишь фильм "Чучело"? Мы все знаем этот фильм. Когда из тебя сделали чучело, а близкий для тебя человек, возможно, не травит тебя, но молчит, когда тебя травят, когда тебя бьют. Я об этом,

– отметила Татьяна Литвинова.

Интересно, что Ольга Мартыновская и Татьяна Литвинова являются кумовьями.

Интервью с Татьяной Литвиновой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво. Она призналась, что чувствовала негатив от коллеги и добавила, что ей было сложно общаться с шеф-поваром.