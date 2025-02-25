Укр Рус
Show24 Мировые знаменитости Майкл Джексон – жив, а Эминема заменил клон: 3 популярные теории заговора, в которые верят люди
25 февраля, 12:55
5

Майкл Джексон – жив, а Эминема заменил клон: 3 популярные теории заговора, в которые верят люди

Мария Примыч

В сентябре прошлого года в Голливуде вспыхнул один из самых громких секс-скандалов, связанный с американским рэпером и продюсером P. Diddy. Именно тогда в сети начали вируситься различные теории заговора в отношении мировых звезд. Едва ли не самой обсуждаемой персоной стал король поп-музыки Майкл Джексон. В соцсетях появилось предположение, что он жив.

В то время теория заговора коснулась и американской исполнительницы Бейонсе. Ходили слухи, что она вместе со своим мужем, рэпером Jay-Z, и скандальным P. Diddy может быть причастна к смерти Майкла Джексона, певиц Aaliyah и Left Eye, они якобы устраняли конкурентов, чтобы продвигать обладательницу Грэмми. Больше об этих и других теориях заговора в отношении мировых звезд, в которые верит немало людей, читайте в материале 24 Канала.

Тоже интересно Дурнев, Барских, Цимбалюк и другие: самые желанные холостяки украинского шоубизнеса

Майкл Джексон – живой

Легендарный американский певец Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года. Он умер от передозировки сильнодействующим хирургическим анестетиком пропофолом. Этот препарат королю поп-музыки ввел его личный врач Конрад Мюррей. Впоследствии мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве артиста и приговорили к четырем годам заключения. Однако медик вышел на свободу досрочно за хорошее поведение.

После смерти Майкла Джексона в сети время от времени появлялась информация, что он жив. А во время секс-скандала с рэпером P. Diddy слухи снова начали активно распространяться среди поклонников. Появилось предположение, что певец инсценировал свою смерть.

Дело в том, что артист столкнулся со значительными финансовыми трудностями, ведь имел долги и обязательства перед кредиторами. Кроме того, несколько раз короля поп-музыки обвиняли в педофилии. Также говорили, что Майкл Джексон хотел более частной жизни, ведь бешеная слава осуществляла на него большое давление.

Несмотря на это, стоит отметить, что теория не подтверждена фактами. Хотя в тиктоке, к примеру, до сих пор можно найти видео, как фаны якобы видели звезду в разных городах уже после его смерти. Это лишь служит еще одним подтверждением того, что Майкл Джексон имел значительное влияние на людей и поп-культуру в целом.

Эминема заменили клоном

Американский рэпер Эминем также стал героем одной странной теории заговора. Говорят, что звезда погиб в автокатастрофе еще в далеком 2006 году, поэтому его заменили клоном. Такие слухи появились после того, как поклонники заметили, что у исполнителя The Real Slim Shady изменился голос.

Однако известно, что у певцов и рэперов голос меняется естественно. На это влияет ряд факторов, в частности старение и напряжение. Поэтому, конечно, маловероятно, что эта теория правдива.

Некоторые фаны обратили внимание и на внешний вид Эминема. Они заметили, что у него изменилась форма челюсти и структура лица. Также, согласно теории, после 2006 года (якобы после смерти рэпера), изменились тексты его песен, то есть стиль стал "намного темнее".

@thedailystar Has Eminem been replaced by a clone? #eminem #music #8mile #musictok ♬ original sound - Star ️

Несмотря на то, что эта теория заговора выглядит очень странной и не подтверждена фактами, многие люди верят в то, что вместо Эминема на сцене действительно выступает клон, а рэпера уже давно нет в живых.

Смотрите также Ярые холостяки и холостячки: 7 украинских звезд, которые никогда не шли под венец

Бейонсе причастна к смерти Джексона и других звезд

Когда скандального P. Diddy обвинили в сексуальных домогательствах, сутенерстве и других преступлениях и арестовали, вокруг Бейонсе и ее мужа Jay-Z, которые входят в близкое окружение рэпера, неожиданно начала распространяться жуткая теория заговора. В сети вирусилась информация, что троица причастна к смерти Майкла Джексона, певиц Aaliyah и Left Eye, они якобы хотели устранить конкурентов для продвижения Бейонсе.

Для справки! Интересно, что все три артиста умерли 25 числа: Майкл Джексон – 25 июня 2009 года, Aaliyah – 25 августа 2001 года, Left Eye – 25 апреля 2002 года.

Причиной такой теории, в частности, стала песня J. Cole She knows, где поется: "Покойся с миром, Aaliyah, покойся с миром, Left Eye, Майкл Джексон, увидимся, как только я умру".

@fer.cornej0 #grammys #beyonce ♬ She Knows - J. Cole

Есть предположение, что именно из-за страха перед Бейонсе артисты начали бояться получать Грэмми в номинации "Лучший альбом года", они выглядели довольно испуганными на сцене, когда получали статуэтку. Дело в том, что певица впервые победила в этой категории только в этом году с альбомом Cowboy Carter.

Адель, например, очень волновалась, когда получала награду, и заявила, что Бейонсе была более достойной победить в этой номинации. Восхваляла исполнительницу на сцене и Lizzo и Бритни Спирс.

@she_know__ Every woman who won a Grammy tried to protect herself from Beyonce...... #whathappened #global #foryou #byonce #jayz #pdady ♬ original sound - What happened???

Итак, все эти теории заговора довольно интересные, однако здесь нужно отметить, что они не подтверждены фактами. Это всего лишь предположение людей, которые на самом деле кажутся очень странными.