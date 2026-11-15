Тина Кароль, Камалия и еще трое: какие украинские звезды родились в России

В украинском шоу-бизнесе немало неожиданных историй, и некоторые из них начинаются далеко за пределами Украины. 24 Канал собрал пятерых знаменитостей, которые родились в России, но впоследствии связали свою жизнь с украинской сценой, телевидением и кино.

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Тина Кароль

От Магаданской области до большой украинской сцены.

Настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Будущая певица родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. Ее родители работали инженерами, поэтому первые годы жизни девочки прошли вдали от Украины.

Когда Татьяне было шесть лет, семья переехала в Ивано-Франковск. Именно этот город стал для нее местом взросления, обучения и первых серьезных шагов в музыке. Впоследствии Кароль переехала в Киев, где получила профессиональное образование и начала строить карьеру.

Настоящий прорыв произошел в 2006 году, когда певица представила Украину на "Евровидении" с песней "Show Me Your Love" и заняла седьмое место. С тех пор ее имя стало одним из самых узнаваемых в украинской музыке.

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Тина Кароль / Фото из инстаграма tina_karol

Камалия

Детство между Будапештом и Львовом и путь к украинской сцене.

Настоящее имя артистки – Наталья Викторовна Шмаренкова. Она родилась в 1977 году в Забайкалье Читинской области в семье военнослужащего. Когда девочке исполнилось три года, семья переехала в Будапешт из-за работы отца, а позже обосновалась во Львове.

Частые переезды не помешали Наталье развивать творческие способности. В детстве она занималась пением и танцами, а впоследствии решила связать свою жизнь с музыкой. Будущая артистка получила образование в Киевском эстрадно-цирковом колледже и Национальном университете культуры и искусств.

Впоследствии Камалия стала известной певицей, а в 2008 году завоевала титул "Миссис мира". Ее сценическое имя хорошо известно украинской публике уже не одно десятилетие.

Камалия / Фото из инстаграма kamaliyaofficial

Никита Добрынин

Родился на Чукотке, а вырос в Черновцах.

Телеведущий Никита Добрынин, которого миллионы зрителей знают по проекту "Холостяк", родился 30 декабря 1987 года в поселке Провидения на Чукотке. При рождении его назвали Владиславом Вакуловичем.

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Когда мальчику было примерно четыре года, его семья переехала в Черновцы. Там прошли детство и юность будущего телеведущего. Он учился в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, где получил журналистское образование.

Впоследствии Добрынин переехал в Киев и начал работать на радио. Позже его карьера продолжилась на телевидении, а настоящую популярность среди широкой аудитории ему принесло участие в девятом сезоне шоу "Холостяк". Именно там он познакомился со своей будущей женой Дарьей Квитковой.

Никита Добрынин / Фото из инстаграма nikitadobrynin

Алексей Суханов

Построил карьеру на телевидении, а впоследствии связал свое будущее с Украиной.

Ведущий Алексей Суханов родился 4 января 1974 года в городе Иваново. В отличие от некоторых других героев подборки, его детство и первые годы профессиональной деятельности прошли там же. Он учился, работал на радио и телевидении, а впоследствии стал известным телеведущим.

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В 2012 году Суханов начал работать в Украине, а в 2014-м переехал в Киев на постоянное жительство. Украинским зрителям он особенно запомнился как ведущий программы "Говорит Украина", которую вел на протяжении многих лет.

В январе 2022 года телеведущий получил украинское гражданство. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно публично выражал свою позицию по поводу войны и поддержку Украины.

Алексей Суханов / Фото из инстаграма suhanov.official

Александр Печерица

От Ленинграда до Национального театра имени Ивана Франко.

Украинский актер Александр Печерица родился 4 августа 1982 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Однако его детство связано уже с Украиной: вместе с родителями он переехал в Краматорск.

Впоследствии Печерица выбрал актерскую профессию и поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После учебы он начал работать в театре и сниматься в кино.

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Особое место в его творческой биографии занимает Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко, где актер работал много лет. В 2023 году Александр Печерица получил звание народного артиста Украины.