Тіна Кароль, Камалія та ще троє: які українські зірки народилися в Росії

Український шоубізнес має чимало несподіваних історій, і деякі з них починаються далеко за межами України. 24 Канал зібрав п'ятьох знаменитостей, які народилися в Росії, але згодом пов'язали своє життя з українською сценою, телебаченням і кіно.

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Тіна Кароль

Від Магаданської області до великої української сцени.

Справжнє ім'я Тіни Кароль – Тетяна Ліберман. Майбутня співачка народилася 25 січня 1985 року в селищі Оротукан Магаданської області. Її батьки працювали інженерами, тому перші роки життя дівчинки минули далеко від України.

Коли Тетяні було шість років, родина переїхала до Івано-Франківська. Саме це місто стало для неї місцем дорослішання, навчання та перших серйозних кроків у музиці. Згодом Кароль перебралася до Києва, де здобула професійну освіту та почала будувати кар'єру.

Справжній прорив відбувся у 2006 році, коли співачка представила Україну на Євробаченні з піснею "Show Me Your Love" і посіла сьоме місце. Відтоді її ім'я стало одним із найвпізнаваніших в українській музиці.

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Тіна Кароль / Фото з Інстаграму tina_karol

Камалія

Дитинство між Будапештом і Львовом та шлях до української сцени.

Справжнє ім'я артистки – Наталія Вікторівна Шмаренкова. Вона народилася у 1977 році в Забайкаллі Читинської області в сім'ї військовослужбовця. Коли дівчинці виповнилося три роки, родина переїхала до Будапешта через роботу батька, а пізніше сім'я оселилася у Львові.

Часті переїзди не завадили Наталії розвивати творчі здібності. У дитинстві вона займалася співом і танцями, а згодом вирішила пов'язати життя з музикою. Майбутня артистка здобула освіту в Київському естрадно-цирковому коледжі та Національному університеті культури і мистецтв.

Згодом Камалія стала відомою співачкою, а у 2008 році здобула титул "Місіс світу". Її сценічне ім'я добре знайоме українській публіці вже не одне десятиліття.

Камалія / Фото з Інстаграму kamaliyaofficial

Нікіта Добринін

Народився на Чукотці, а виріс у Чернівцях.

Телеведучий Нікіта Добринін, якого мільйони глядачів знають за проєктом "Холостяк", народився 30 грудня 1987 року в селищі Провіденія на Чукотці. При народженні його звали Владиславом Вакуловичем.

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Коли хлопчикові було приблизно чотири роки, його родина переїхала до Чернівців. Там минули дитинство та юність майбутнього телеведучого. Він навчався в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де здобував журналістську освіту.

Згодом Добринін перебрався до Києва та почав працювати на радіо. Пізніше його кар'єра продовжилася на телебаченні, а справжню популярність серед широкої аудиторії йому принесла участь у дев'ятому сезоні "Холостяка". Саме там він познайомився з майбутньою дружиною Дарією Квітковою.

Нікіта Добринін / Фото з Інстаграму nikitadobrynin

Олексій Суханов

Побудував кар'єру на телебаченні, а згодом пов'язав майбутнє з Україною.

Ведучий Олексій Суханов народився 4 січня 1974 року в місті Іваново. На відміну від деяких інших героїв добірки, його дитинство та перші професійні роки минули там само. Він навчався, працював на радіо й телебаченні, а згодом став відомим телеведучим.

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У 2012 році Суханов почав працювати в Україні, а у 2014-му переїхав до Києва на постійне проживання. Українським глядачам він особливо запам'ятався як ведучий програми "Говорить Україна", яку вів протягом багатьох років.

У січні 2022 року телеведучий отримав українське громадянство. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово публічно висловлював свою позицію щодо війни та підтримку України.

Олексій Суханов / Фото з Інстаграму suhanov.official

Олександр Печериця

Від Ленінграда до Національного театру імені Івана Франка.

Український актор Олександр Печериця народився 4 серпня 1982 року в Ленінграді, нині Санкт-Петербурзі. Однак його дитинство пов'язане вже з Україною: разом із батьками він переїхав до Краматорська.

Згодом Печериця обрав акторський фах і вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Після навчання він почав працювати в театрі та зніматися в кіно.

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Особливе місце в його творчій історії посідає Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, де актор працював багато років. У 2023 році Олександр Печериця отримав звання народного артиста України.