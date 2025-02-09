"Устроила пожар": Тина Кароль выступила с последними суперхитами в финале Нацотбора-2025

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 Тина Кароль участвовала в финале конкурса. Она объявляла участников и выступила с миксом своих песен.

Национальный отбор на Евровидение-2025 в этом году проходил с помощью Тины Кароль, которая стала музыкальным продюсером. Она выступила в финале со специальным номером, пишет 24 Канал.

К слову Тина Кароль надела оригинальное платье-тюльпан в финале Нацотбора на Евровидение-2025

Исполнительница появилась на сцене Нацотбора-2025 с мегамиксом свои последних хитов. Вместе с певицей зажигал танцевальный коллектив Freedom.

Тина Кароль – Megamix: смотрите видео онлайн

В комментариях бурно обсуждают выступление Тины Кароль. Фаны отметили украинский перевод хита "Скандал", мощный номер и фигуру артистки.

"Почему нельзя было голосовать за Тину?";

"Просто невероятно. Какая у Тины фигура";

"Какое тело у нее, это же сколько труда нужно. Тина молодчинка, выступление огонь";

"Невероятная";

"Икона";

"Тина конечно устроила пожар! Но и какой балет! У меня отвисла челюсть пока смотрела на их технику и мастерство!";

"Вышла и разорвала всех на куски".

Какие звезды выступили в финале Нацотбора

Кроме выступлений 10 финалистов, на сцене Нацотбора появились звезды Евровидения с особыми перформансами: