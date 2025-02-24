Тина Кароль удивила заявлением: "Еще хочу дочь"

40-летняя певица Тина Кароль отлично выглядит. Ввиду этого ее фигуру часто обсуждают в сети.

Так, появились слухи, якобы артистка похудела благодаря лекарствам для диабетиков. Тина прокомментировала это. Сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу певицы в Threads.

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Недавно Тина Кароль приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2025, как продюсер песенного конкурса. К тому же она выступила на сцене Нацотбора. В частности, певица появилась в обтягивающем комбинезоне с вырезом на животе, продемонстрировав отличную физическую форму и сложную хореографию.

После этого одна из пользовательниц сети распространила видео, в котором утверждает, что Тина Кароль, которая склонна к полноте, похудела не только благодаря регулярным занятиям спортом и питанию, но и с помощью препаратов, например "Оземпик".

В то же время знаменитость опровергла эти предположения.

Я здесь, не осуждаю, а говорю как есть. Ни одной из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу дочь, успехов,

– подчеркнула исполнительница.

Для справки! Тина Кароль воспитывает 16-летнего сына Вениамина. Парень сейчас учится в Лондоне.

Что известно об "Оземпике"