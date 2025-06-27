Тоня Матвиенко рассказала, что карьера часто была препятствием для идеальных отношений. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на интервью певицы Маши Ефросининой.

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Он очень мне мало уделял времени. Он будто в какой-то момент не то, что обо мне забыл, у него не было времени мне звонить. Он просто знал, что я дома, с мамой, у меня все хорошо. А у него такой взлет, ему вообще было не до меня. Я это тоже понимала, но меня это очень обижало,

– поделилась артистка.

Тоня Матвиенко призналась, что из-за отсутствия внимания к ней и возникали кризисы в отношениях. Она даже хотела разойтись, однако паре удалось найти общий язык.

"Я терпела, а он продолжал дальше издеваться. Такая точка была, что я говорила, что больше не могу. Говорила, если у тебя нет времени на меня, отпусти меня, потому что я тоже хочу быть счастливой. Говорила, что со мной так не будет, или ты мне уделяешь внимание, или мы не вместе. Он менялся. Это надо было ему говорить, чтобы он услышал", – добавила исполнительница.



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Певица рассказала, что их супруги пережили два таких серьезных кризиса. Второй произошел, когда умерла Нина Матвиенко. Однако паре удалось преодолеть вместе и эти трудности – сейчас у них все в порядке.

Он не знал вообще, что со мной делать. Он решил меня не трогать. А мне совсем хотелось другого, но я не говорила об этом. Когда у тебя вырвано сердце, ты не думаешь о том, чтобы спасти отношения, тебе просто плохо. Он меня поддержал, потому что он увидел, что он меня теряет,

– поделилась Тоня Матвиенко.

Напомним, в День матери певица поделилась трогательным сообщением, где вспомнила о Нине Матвиенко. Она призналась, что не успела сказать маме много вещей, поэтому призвала фанов не ждать и делать все для своих мам, пока есть такой шанс.