Тоня Матвієнко розповіла, що кар'єра часто була перешкодою для ідеальних стосунків. Про це пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю співачки Маші Єфросиніній.

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Він дуже мені мало приділяв часу. Він ніби якоїсь миті не те, що про мене забувся, у нього не було часу мені телефонувати. Він просто знав, що я вдома, з мамою, у мене все добре. А в нього такий злет, йому взагалі було не до мене. Я це теж розуміла, але мене це дуже ображало,

– поділилась артистка.

Тоня Матвієнко зізналась, що через відсутність уваги до неї й виникали кризи у стосунках. Вона навіть хотіла розійтись, однак парі вдалося знайти спільну мову.

"Я терпіла, а він продовжував далі знущатися. Така крапка була, що я казала, що більше не можу. Казала, якщо в тебе немає часу на мене, відпусти мене, бо я теж хочу бути щасливою. Казала, що зі мною так не буде, або ти мені приділяєш увагу, або ми не разом. Він змінювався. Це треба було йому казати, аби він почув", – додала виконавиця.



Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Співачка розповіла, що їхнє подружжя пережило дві такі серйозні кризи. Друга сталась, коли померла Ніна Матвієнко. Однак парі вдалося подолати разом і ці труднощі – зараз у них все гаразд.

Він не знав взагалі, що зі мною робити. Він вирішив мене не чіпати. А мені зовсім хотілося іншого, але я не казала про це. Коли в тебе вирване серце, ти не думаєш про те, щоб врятувати стосунки, тобі просто погано. Він мене підтримав, бо він побачив, що він мене втрачає,

– поділилась Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, у День матері співачка поділилась зворушливим дописом, де згадала про Ніну Матвієнко. Вона зізналась, що не встигла сказати мамі багато речей, тому закликала фанів не чекати й робити все для своїх матусь, поки є такий шанс.