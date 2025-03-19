Жена Стинга показала фото с последствиями российских преступлений и призвала помочь Украине

Английская актриса, кинопродюсер и режиссер Труди Стайлер, которая является женой певца Стинга, призвала помочь Украине. Вместе с мужем она поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения России.

В своем инстаграме Труди Стайлер опубликовала кадры, на которых видны последствия российских преступлений в Украине, пишет Show 24. Она попросила собрать помощь для украинцев через благотворительный фонд Help Ukraine Cente.

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Труди Стайлер написала, что "март все еще остается чрезвычайно холодным месяцем в Украине", поэтому многие люди нуждаются в помощи. Актриса отметила, что благотворительный фонд Help Ukraine Center, с которым она сотрудничает, обратился с просьбой отправить больше гуманитарных товаров на их склад в Польше.

В начале этого года мы отправили пачки теплых пальто, перчаток, шарфов, шапок и термобелья, которые были распространены на восточную линию фронта, где температура продолжает быть ниже нуля,

– поделилась Труди Стайлер.

В инстаграм-сторис жена Стинга распространила ссылку, по которой можно помочь Украине.

Стинг и Труди Стайлер поддерживают Украину