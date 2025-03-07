Участница "Холостяка" впервые рассказала о борьбе с онкологией

Участница 11 сезона проекта "Холостяк" Надин Медведчук призналась, что несколько лет назад ей диагностировали онкологию. Тогда девушка думала, что скоро умрет, однако ей удалось побороть страшную болезнь.

По словам блогера, она очень ценила и ценит свою жизнь. Об этом Надин рассказала в интервью Анне Олицкой, информирует 24 Канал.

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Когда начался ковид, я перед тем месяц проходила различные обследования, и это были легкие. Мои родители в тот момент были за границей. Страну всю закрыли. И мне подтвердили диагноз. Я была сама в Киеве с лечением. Врач говорил: "Если ты заболеешь, то у тебя 99.99% смертности",

– рассказала Надин Медведчук.

Врач говорил девушке, чтобы она была осторожной и лучше сидела дома, а не ходила в больницу, где много людей. Медведчук вспомнила, что принимала по 12 таблеток в день и ежедневно была на видеосвязи с врачом.

Были жесткие побочные эффекты. Но через три месяца я вылечилась. Слава Богу, что я это все нашла на ранней стадии, когда не было никаких осложнений и просто можно было все быстро вылечить,

– рассказала она.

Надин Медведчук рассказала об онкологии: смотрите видео онлайн

Когда онкология подтвердилась, блогер думала: что будет, если она умрет. Надин поделилась, что проходила химическую терапию. Она также столкнулась с побочными эффектами лечения. По словам девушки, волосы стали очень редкими, они перестали расти, поэтому Медведчук их наращивает. В то же время она начала больше ценить жизнь.

Надин Медведчук отметила, что когда у нее обнаружили онкологию, она обратилась к психологу и "прорабатывала страх смерти". Кроме того, добавила, что была в сильном стрессе, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас блогер живет в Соединенных Штатах Америки, где более безопасно.