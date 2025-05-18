Ziferblat впервые прокомментировали 9 место на Евровидении: "Мы держим планку"

Евровидение-2025 отгремело в швейцарском Базеле. Победителем стал JJ из Австрии, а украинская группа Ziferblat заняла 9 место в финале.

Участники группы Ziferblat отреагировали на результаты финала Евровидения-2025. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на канал Евровидение Украина.

К слову Украина победила в первом полуфинале Евровидения-2025

Гитарист Валентин Лещинский обратился к артистам, которые будут представлять Украину на конкурсе в последующие годы и призвал не читать комментариев от хейтеров. В общем музыканты подытожили, что довольны результатом.

Мы сделали результат, на который надеялись – топ-10. Мы очень довольны собой, мы знаем, что наша песня была сложная для этого конкурса. Но мы сделали все,

– поделился Валентин.

Вокалист Даниил Лещинский добавил, что после Евровидения карьера группы только начинается. Он поблагодарил за доверие и подчеркнул, что настоящие результаты конкурса зрители еще увидят в будущем.

"Топ-10 для Украины – очень важная вещь на Евровидении, мы держим эту планку. Я очень доволен. Во-первых, это для украинской музыки очень важно, поверьте. Мы приехали с очень сложной песней, которая наслоенная мотивами, историей. Поверьте, ломать шаблонное восприятие Евровидения – для меня огромное удовольствие", – отметил солист группы.

Первая реакция Ziferblat на результаты: смотрите видео онлайн

Каким был финал Евровидения-2025