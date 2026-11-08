Не только Козловский и Кондратюк: 5 громких конфликтов украинских звезд из-за прав на песни

Как всем известно, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк годами не могли договориться о правах на песни, которые стали хитами певца. Но это далеко не единственный конфликт в украинском шоу-бизнесе, поэтому 24 Канал собрал другие громкие истории споров артистов из-за авторских прав.

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Виталий Козловский и Игорь Кондратюк: более 10 лет судебных тяжб из-за старых хитов

Один из самых длительных конфликтов украинского шоу-бизнеса разгорелся между певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Их сотрудничество прекратилось в 2012 году, однако договориться о песнях, созданных в тот период, мужчины не смогли.

Проблема заключалась в том, что по документам права на композиции принадлежали продюсеру. Несмотря на это, Козловский продолжал исполнять их на концертах. В итоге Кондратюк обратился в суд, а певец получил ряд финансовых обязательств за нарушение авторских прав.

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Среди песен, оказавшихся в центре спора, были "Шекспир", "Пинаколада" и "Небо плачет грозами". Сам артист ранее рассказывал, что во время сотрудничества подписывал документы, доверяя продюсеру, и не ожидал, что впоследствии возникнет такая ситуация.

Точку в многолетней истории поставили в мае 2025 года. Козловский погасил судебные долги, которые, по сообщениям СМИ, составляли около 2 миллионов гривен. После этого Кондратюк сообщил, что передал певцу каталог песен в полном объеме. Сам артист отреагировал словами: "Я свободен от Кондратюка".

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк / Коллаж 24 Канала

Тоня Матвиенко и семья Рыбчинских: пришлось платить за песни мамы

История Тони Матвиенко показала, что даже родственная связь с известной исполнительницей не означает автоматического права на ее репертуар.

В сентябре 2025 года вокруг певицы разгорелся спор из-за композиций, которые в свое время исполняла ее мама – Нина Матвиенко. Речь шла о песнях, созданных поэтом Юрием Рыбчинским и композитором Игорем Покладом.

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Евгений Рыбчинский публично обратил внимание на то, что Тоня исполняет эти композиции без надлежащего разрешения. Он подчеркнул, что Нина Матвиенко была исполнительницей, а не обладательницей авторских прав на эти произведения.

Впоследствии стороны смогли договориться. В ноябре 2025 года Евгений Рыбчинский рассказал, что певица заключила официальный договор и заплатила за право исполнять композиции. Сумму стороны не разглашали.

В апреле 2026 года Тоня Матвиенко также рассказала, что ей удалось приобрести лишь часть прав, поскольку полный каталог оказался слишком дорогим. По словам артистки, ситуация была для нее неприятной, однако она признала, что претензии относительно авторских прав были обоснованными.

Тоня и Нина Матвиенко и семья Рыбчинских / Коллаж 24 Канала

Тина Кароль, "Бумбокс" и "Безодня": песни исчезли из стриминговых сервисов

В марте 2026 года новый спор об авторских правах коснулся группы "Бумбокс" и Тины Кароль. На этот раз речь шла о композициях из альбома "Тайный код: Рубикон", среди которых и известный дуэтный трек "Безодня".

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Музыкант и саунд-продюсер Олег Аджикаев заявил, что является соавтором большинства композиций альбома, а также работал над сведением и мастерингом релиза. По его словам, он не получил надлежащего финансового вознаграждения и отчетности за использование созданных произведений.

Особое внимание привлекла именно "Бездна", которую Андрей Хливнюк записал вместе с Тиной Кароль. Композиция также вошла в альбом певицы "Найти своих".

По словам Аджикаева, из-за спора часть песен была удалена со стриминговых платформ. Музыкант утверждал, что пытался уладить вопрос без публичного резонанса, однако договориться не удалось.

Тина Кароль и "Бумбокс" / Коллаж 24 Канала

Олег Скрипка и "Два цвета": кавер без разрешения наследников

Еще одна история касается культовой украинской композиции "Два цвета", которую написали композитор Александр Билаш и поэт Дмитрий Павлычко.

Олег Скрипка создал англоязычную версию песни под названием Two Colors, однако не получил предварительного разрешения от наследников композитора. Это вызвало возмущение в семье Билаша.

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Дочь композитора Олеся Билаш заявила, что для перепевки и перевода произведения музыкант должен был обратиться к правообладателям. Ситуация могла перейти в юридическую плоскость.

В итоге Скрипка публично извинился перед Олесей Билаш в эфире радио "Культура". Он пояснил, что хотел привлечь внимание к творчеству композитора, а не нарушить чьи-либо права. Также музыкант пообещал урегулировать ситуацию законным путем.

Олег Скрипка / Фото из инстаграма

SHUMEI и песня Николая Мозгового: 50 тысяч гривен за исполнение без разрешения

Не каждый спор об авторских правах заканчивается многолетними судебными тяжбами. История певца SHUMEI и продюсера Елены Мозговой стала примером того, как недоразумение можно уладить за несколько дней.

В октябре 2023 года артист исполнил на концерте во Львове песню Николая Мозгового "Проходит день, проходит ночь". Однако разрешения на публичное исполнение композиции он заранее не получил.

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Елена Мозговая, дочь композитора и правообладательница его творческого наследия, публично заявила о нарушении авторских прав. Она также раскритиковала вокальное исполнение композиции.

SHUMEI связался с продюсером, извинился и согласился перечислить 50 тысяч гривен в ее благотворительный фонд "Дякую". В свою очередь, официальное разрешение на исполнение песни ему предоставили за символические 100 гривен.

SHUMEI и песня Николая Мозгового / Коллаж 24 Канала

Споры из-за творчества и денег возникали не только между исполнителями и правообладателями – украинские звезды также годами выясняли отношения с бывшими продюсерами из-за песен, псевдонимы и контракты.