Не лише Козловський і Кондратюк: 5 гучних конфліктів українських зірок через права на пісні

Як усім відомо, Віталій Козловський та Ігор Кондратюк роками не могли поділити права на пісні, які стали хітами співака. Та це далеко не єдиний конфлікт в українському шоу-бізнесі, тож 24 Канал зібрав інші гучні історії суперечок артистів через авторські права.

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Віталій Козловський та Ігор Кондратюк: понад 10 років судів за старі хіти

Один із найдовших конфліктів українського шоу-бізнесу розгорівся між співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Їхня співпраця припинилася у 2012 році, однак домовитися щодо пісень, створених у той період, чоловіки не змогли.

Проблема полягала в тому, що права на композиції за документами належали продюсеру. Попри це, Козловський продовжував виконувати їх на концертах. Зрештою Кондратюк звернувся до суду, а співак отримав низку фінансових зобов'язань через порушення авторських прав.

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Серед пісень, які опинилися в центрі суперечки, були "Шекспір", "Пінаколада" та "Небо плаче грозами". Сам артист раніше розповідав, що під час співпраці підписував документи, довіряючи продюсеру, і не очікував, що згодом виникне така ситуація.

Крапку в багаторічній історії поставили у травні 2025 року. Козловський погасив судові борги, які, за повідомленнями медіа, становили близько 2 мільйонів гривень. Після цього Кондратюк повідомив, що передав співакові каталог пісень у повному обсязі. Сам артист відреагував словами: "Я вільний від Кондратюка".

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк / Колаж 24 Каналу

Тоня Матвієнко та родина Рибчинських: довелося платити за пісні мами

Історія Тоні Матвієнко показала, що навіть родинний зв'язок із відомою виконавицею не означає автоматичного права на її репертуар.

У вересні 2025 року навколо співачки виникла суперечка через композиції, які свого часу виконувала її мама – Ніна Матвієнко. Йшлося про пісні, створені поетом Юрієм Рибчинським і композитором Ігорем Покладом.

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Євген Рибчинський публічно звернув увагу на те, що Тоня виконує ці композиції без належного дозволу. Він наголосив, що Ніна Матвієнко була виконавицею, а не власницею авторських прав на ці твори.

Згодом сторони змогли домовитися. У листопаді 2025 року Євген Рибчинський розповів, що співачка уклала офіційний договір і заплатила за право виконувати композиції. Суму сторони не розголошували.

У квітні 2026 року Тоня Матвієнко також розповіла, що їй вдалося придбати лише частину прав, адже повний каталог виявився надто дорогим. За словами артистки, ситуація була для неї неприємною, однак вона визнала, що претензії щодо авторських прав були обґрунтованими.

Тоня і Ніна Матвієнко та родина Рибчинських / Колаж 24 Каналу

Тіна Кароль, "Бумбокс" та "Безодня": пісні зникли зі стримінгів

У березні 2026 року нова суперечка щодо авторських прав торкнулася гурту "Бумбокс" і Тіни Кароль. Цього разу йшлося про композиції з альбому "Таємний код: Рубікон", серед яких і відомий дуетний трек "Безодня".

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Музикант і саундпродюсер Олег Аджикаєв заявив, що є співавтором більшості композицій альбому, а також працював над зведенням і мастерингом релізу. За його словами, він не отримав належної фінансової винагороди та звітності за використання створених творів.

Окрему увагу привернула саме "Безодня", яку Андрій Хливнюк записав разом із Тіною Кароль. Композиція також увійшла до альбому співачки "Найти своих".

За словами Аджикаєва, через суперечку частину пісень прибрали зі стримінгових платформ. Музикант стверджував, що намагався владнати питання без публічного розголосу, однак домовитися не вдалося.

Тінв Кароль та Бумбокс / Колаж 24 Каналу

Олег Скрипка та "Два кольори": переспів без дозволу спадкоємців

Ще одна історія стосується культової української композиції "Два кольори", яку написали композитор Олександр Білаш і поет Дмитро Павличко.

Олег Скрипка створив англомовну версію пісні під назвою Two Colors, однак не отримав попереднього дозволу від спадкоємців композитора. Це викликало обурення в родині Білаша.

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Донька композитора Олеся Білаш заявила, що для переспіву та перекладу твору музикант мав звернутися до правовласників. Ситуація могла перейти в юридичну площину.

Зрештою Скрипка публічно вибачився перед Олесею Білаш в ефірі радіо "Культура". Він пояснив, що хотів привернути увагу до творчості композитора, а не порушити чиїсь права. Також музикант пообіцяв владнати ситуацію законним шляхом.

Олег Скрипка / Фото з Інстаграму

SHUMEI та пісня Миколи Мозгового: 50 тисяч гривень за виконання без дозволу

Не кожна суперечка щодо авторських прав закінчується багаторічними судами. Історія співака SHUMEI та продюсерки Олени Мозгової стала прикладом того, як непорозуміння можна владнати за кілька днів.

У жовтні 2023 року артист виконав на концерті у Львові пісню Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч". Однак дозволу на публічне виконання композиції він заздалегідь не отримав.

Олена Мозгова, донька композитора та правовласниця його творчої спадщини, публічно заявила про порушення авторських прав. Вона також розкритикувала вокальне виконання композиції.

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SHUMEI зв'язався з продюсеркою, перепросив і погодився перерахувати 50 тисяч гривень на її благодійний фонд "Дякую". Натомість офіційний дозвіл на виконання пісні йому надали за символічні 100 гривень.

SHUMEI та пісня Миколи Мозгового / Колаж 24 Каналу

Суперечки через творчість і гроші виникали не лише між виконавцями та правовласниками – українські зірки також роками з’ясовували стосунки з колишніми продюсерами через пісні, псевдоніми та контракти.