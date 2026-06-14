Юля Верба и не только: 5 самых известных украинских блогеров-миллионников
Ежегодно 14 июня отмечается Международный день блогера. В Украине эта сфера довольно хорошо развита. Многие люди пытаются развивать свои социальные сети и добиваются успеха.
В материале 24 Канала читайте о самых известных украинских блогерах-миллионниках.
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Самые популярные блогеры-миллионники в Украине
Юлия Верба
- Количество подписчиков в инстаграме: 2,5 миллиона
Юлия Верба – одна из самых популярных блогеров Ивано-Франковска. У девушки довольно много рекламы в блоге, из-за чего ее иногда критикуют.
Некоторое время Верба встречалась с блогером Денисом Притулой. Сейчас она находится в отношениях с парнем по имени Константин, от которого 18 сентября 2024 года родила дочь Розу.
В последние годы имя Юлии часто оказывается в центре скандалов. Например, недавно жених девушки, Костянтин, во время отдыха в Буковеле решил "пошутить" и в одном из заведений отдал официанту российские рубли в качестве чаевых. Однако выходку Константина в сети не оценили, под критику попала и сама Верба.
Саша Бо
- Количество подписчиков в инстаграме: 1,6 миллионов
Саша Бо (Александра Тарнавская) – еще одна популярная блогерша из Ивано-Франковска. В своем блоге она рассказывает о материнстве, делится секретами красоты и эстетично ведет страницу.
Саша была замужем за блогером Игорем Пустовитом, с которым воспитывает двух сыновей: Данила и Евгения. В социальных сетях пара демонстрировала семейную идиллию, поэтому их развод в 2021 году стал для всех настоящим шоком. После разрыва бывшие влюбленные дали скандальные интервью, в которых "копались в грязном белье".
Сейчас блогерша состоит в браке со своим бывшим одногруппником Платоном Тарнавским. В 2023 году у супругов родилась дочь Вера. Так, Саша стала многодетной мамой.
Даша Квиткова
- Количество подписчиков в инстаграме: 1,8 миллионов
Даша Квиткова стала известна после участия в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", когда главным героем был телеведущий Никита Добрынин. Она стала победительницей проекта.
Даше и Никите удалось сохранить отношения после съемок и даже создать семью. Они поженились в 2020 году, однако уже в 2023-м сообщили о разводе. Бывшие супруги воспитывают сына Льва.
Сейчас Квиткова готовится к свадьбе с полузащитником киевского Динамо Владимиром Бражко. Недавно блогерша отпраздновала девичник, так что, вероятно, торжество состоится уже совсем скоро.
Таня Самбурская
- Количество подписчиков в инстаграме: 1,3 миллиона
Таня Самбурская родом из Ивано-Франковска. Она начала работать в раннем возрасте, училась на визажиста, а позже открыла собственную студию в родном городе, параллельно развивала блог.
Блогерша более 9 лет была в отношениях с мужчиной по имени Игорь. Их жизнь также казалась идеальной, ведь о проблемах Таня не рассказывала. В конце концов, в 2023 году сообщила, что они больше не вместе. Родная сестра Самбурской не приняла ее решение о разводе, поэтому девушки поссорились.
В апреле стало известно, что Таня рассталась со своим бойфрендом Егором. Блогерша поблагодарила парня за время, проведённое вместе, а также намекнула, что они расстались мирно.
Таня Парфильева
- Количество подписчиков в инстаграме: 1,5 миллионов
Таня Парфильева не только ведет блог в Instagram, но и основала бренд женской одежды CHER'17. Блогерша входит в рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30" за успехи в развитии бренда, как и ее муж Игорь Кришталь.
Таня – успешный пример того, как личный бренд влияет на бизнес. Также она является мамой. Вместе с мужем Парфильева воспитывает сына Александра.