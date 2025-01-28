В последнее время внимание тиктокеров приковано к треку Mauvaise journée, который вошел в третий студийный альбом певца – Multitude. Но при чем в этой истории украинцы – узнавайте на Show24.

Не пропустите Поют все – песня "Танцевала рыба с раком" пленила сеть

Прежде всего следует обратить внимание на то, что основной акцент в тренде вышел на профессиональных танцоров, которые не просто представили вариант тренда, но и поразили техничностью исполнения. В комментариях люди признаются, что не могут оторвать взгляды, а идейному вдохновителю "стоя" аплодируют.

К слову, некоторые даже попытались повторить движения украинских танцовщиков. Да-да, танец, который продемонстрировали мужчины выше, это наши танцоры и хореографы.

Полная версия тренда под трек Stromae – Mauvaise journée от украинских танцоров: смотрите видео онлайн

Но очевидно, что такой тренд под силу не всем. Поэтому для тех, кто хочет стать его частичкой, но не может повторить движения, существует вторая версия. Кто-то записывает забавные ролики, кто-то предпочитает эстетику, а кто-то использует трек, как простое музыкальное сопровождение для видео.

Стоит помнить и то, что если душа стремится танцевать, то не отказывайте ей в этом. Возможно, ваш вариант тренда также окажется на пике популярности.

Что известно об исполнителе Stromae

Stromae – бельгийский исполнитель, который поет песни на французском языке. Певец выбрал этот язык из-за того, что говорить на нем научила артиста мама. Он считает это большим достижением.

Stromae – Mauvaise journée: слушайте песню онлайн

Отца Stromae убили в 1994 году во время геноцида в Руанде. В 2000 году парень выбрал для себя псевдоним Opmaestro, однако впоследствии изменил на тот, что сегодня является самым узнаваемым – Stromae. Уже в 2013 году певец объявил, что собирается поехать в первое турне. Известно также и то, что в 2015 артист тайно женился на Корали Барбье, а через три года у пары родился сын.