Останнім часом увага тіктокерів прикута до треку Mauvaise journée, який увійшов до третього студійного альбому співака – Multitude. Але до чого в цій історії українці – дізнавайтесь на Show24.

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Насамперед слід вернути увагу на те, що основний акцент у тренді вийшов на професійних танцюристів, які не просто представили варіант тренду, а й вразили технічністю виконання. У коментарях люди зізнаються, що не можуть відірвати погляди, а ідейному натхненнику "стоячи" аплодують.

До слова, дехто навіть спробував повторити рухи українських танцівників. Так-так, танець, який продемонстрували чоловіки вище, це наші танцюристи та хореографи.

Повна версія тренду під трек Stromae – Mauvaise journée від українських танцюристів: дивіться відео онлайн

Але очевидно, що такий тренд під силу не всім. Тому для тих, хто хоче стати його частинкою, але не може повторити рухи, існує друга версія. Хтось записує кумедні ролики, хтось віддає перевагу естетиці, а хтось використовує трек, як простий музичний супровід для відео.

Варто пам'ятати й те, що якщо душа прагне танцювати, то не відмовляйте їй у цьому. Можливо, ваш варіант тренду також опиниться на піку популярності.

Що відомо про виконавця Stromae

Stromae – бельгійський виконавець, який співає пісні французькою мовою. Співак обрав цю мову через те, що говорити нею навчила артиста мама. Він вважає це великим досягненням.

Stromae – Mauvaise journée: слухайте пісню онлайн

Батька Stromae вбили у 1994 році під час геноциду в Руанді. У 2000 році хлопець обрав для себе псевдонім Opmaestro, однак згодом змінив на той, що сьогодні є найвпізнаванішим – Stromae. Уже у 2013 році співак оголосив, що збирається поїхати у перше турне. Відомо також і те, що у 2015 артист таємно одружився з Коралі Барб'є, а через три роки у пари народився син.