24 Канал собрал истории пяти украинских телеведущих, чье прощание с известными проектами сопровождалось конфликтами, скандалами или неожиданными решениями руководства.

Ольга Фреймут – "Ревизор"



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма



В 2014 году Ольга Фреймут покинула "Ревизор" на пике популярности и перешла с Нового канала на "1+1". Там ведущая запустила похожий проект – "Инспектор Фреймут".

Однако бывшие работодатели такую идею не оценили. "Новый канал" обвинил конкурентов в нарушении авторских прав, а спор относительно телевизионного формата дошел до суда.

В 2016 году Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес решение в пользу "Нового канала". Одним словом, проверки ресторанов закончились проверками в суде.

Важно: Фреймут не увольняли из-за скандала – она сама покинула канал, а громкий конфликт разгорелся уже после ее ухода.

Ксения Мишина – "Я люблю Украину"



Ксения Мишина / Фото из инстаграма



Четыре сезона Ксения Мишина была ведущей патриотического шоу "Я люблю Украину" на ТЕТ. Однако в конце 2024 года стало известно, что актриса больше не будет работать в проекте.

Этому предшествовал скандал из-за ее интервью на русском языке, которое вызвало волну критики в соцсетях. Поэтому зрители предполагали, что именно оно стало причиной кадровых изменений.

Впрочем, официального подтверждения такой связи нет. Мишина не объяснила конкретной причины того, что она покинула шоу. Впоследствии ее место заняла Дарья Петрожицкая, которая рассказала, что продюсеры предлагали ей участие в шоу еще задолго до скандала.

Константин Октябрьский – "Орел и Решка. Шопинг"



Константин Октябрьский / Фото из инстаграма



В 2014 году украинский актер Константин Октябрьский стал ведущим популярного тревел-шоу "Орел и Решка. Шопинг". Однако его телевизионные путешествия длились лишь около полугода.

В интервью Алине Доротюк, которое обсуждали в апреле 2026 года, актер заявил, что руководство проекта делало ему замечания из-за украинского языка в кадре.

По словам Октябрьского, впоследствии ему сообщили, что он больше не подходит для шоу, а вместо него пригласили ведущего из России.

Поэтому, как утверждает актер, его карьера в популярном тревел-проекте закончилась не из-за неумения работать перед камерой, а на фоне языковых споров с руководством.

Лариса Руснак – "Лото Забава"



Лариса Руснак / Фото из инстаграма



Лариса Руснак посвятила "Лото Забаве" почти два десятилетия – работала ведущей с 2001 по 2019 год. Однако завершение этой истории оказалось совсем не праздничным.

В сентябре 2026 года актриса рассказала, что ее неожиданно отстранили от ведения программы, даже не объяснив причины. Впоследствии для ее коллеги Анатолия Гнатюка начали искать более молодых соведущих.

Особенно неприятным для Руснак стал прощальный подарок – часы, которые она восприняла как намек на пенсию.

Актриса призналась, что увольнение ее очень задело. При этом истинную причину такого решения она, по ее собственным словам, до сих пор не знает.

Николай Вересень – "Люди Вересня"



Николай Вересень / Фото Детектор медиа



В августе 2017 года телеведущий Николай Вересень оказался в центре громкого скандала на NewsOne. Во время прямого эфира программы "Люди Вересня" он поссорился с гостем Александром Семченко, который высказывал пророссийские взгляды. Спор закончился тем, что ведущий облил собеседника водой.

Уже на следующий день руководство телеканала объявило о расторжении контракта с Вереснем.

Сам журналист объяснял свой поступок попыткой остановить монолог гостя, который, по его мнению, срывал программу. Однако аргументы ведущего не спасли его рабочее место.

Ранее "24 Канал" рассказывал о самых громких скандалах, разгоревшихся вокруг романтического реалити-шоу "Холостяк". Как оказалось, за красивыми свиданиями и признаниями в любви нередко скрывались конфликты, интриги и громкие разочарования.