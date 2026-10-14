24 Канал зібрав історії п'яти українських телеведучих, чиє прощання з відомими проєктами супроводжувалося конфліктами, скандалами або несподіваними рішеннями керівництва.

Ольга Фреймут – "Ревізор"



Ольга Фреймут / Фото з Інстаграму



У 2014 році Ольга Фреймут залишила "Ревізор" на піку популярності та перейшла з Нового каналу на "1+1". Там ведуча запустила схожий проєкт –"Інспектор Фреймут".

Однак колишні роботодавці таку ідею не оцінили. Новий канал звинуватив конкурентів у порушенні авторських прав, а суперечка щодо телевізійного формату дійшла до суду.

У 2016 році Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь Нового каналу. Словом, перевірки ресторанів закінчилися перевірками в суді.

Важливо: Фреймут не звільняли через скандал – вона залишила канал, а гучний конфлікт розгорівся вже після її переходу.

Ксенія Мішина – "Я люблю Україну"



Ксенія Мішина / Фото з Інстаграму



Чотири сезони Ксенія Мішина була ведучою патріотичного шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ. Однак наприкінці 2024 року стало відомо, що акторка більше не працюватиме в проєкті.

Цьому передував скандал через її російськомовне інтерв'ю, яке викликало хвилю критики в соцмережах. Тому глядачі припускали, що саме він став причиною кадрових змін.

Утім, офіційного підтвердження такого зв'язку немає. Мішина не пояснила конкретної причини того, що вона покинула шоу. Згодом її місце посіла Дар'я Петрожицька, яка розповіла, що продюсери пропонували їй участь у шоу ще задовго до скандалу.

Костянтин Октябрський – "Орел і Решка. Шопінг"



Костянтин Октябрський / Фото з Інстаграму



У 2014 році український актор Костянтин Октябрський став ведучим популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Шопінг". Однак його телевізійні подорожі тривали лише близько пів року.

В інтерв'ю Аліні Доротюк, яке обговорювали у квітні 2026 року, актор заявив, що керівництво проєкту робило йому зауваження через українську мову в кадрі.

За словами Октябрського, згодом йому повідомили, що він більше не підходить для шоу, а замість нього запросили ведучого з Росії.

Тож, як стверджує актор, його кар'єра в популярному тревел-проєкті закінчилася не через невміння працювати перед камерою, а на тлі мовних суперечок із керівництвом.

Лариса Руснак – "Лото Забава"



Лариса Руснак / Фото з Інстаграму



Лариса Руснак присвятила "Лото Забаві" майже два десятиліття – працювала ведучою з 2001 до 2019 року. Однак завершення цієї історії виявилося зовсім не святковим.

У вересні 2026 року акторка розповіла, що її несподівано усунули від ведення програми, навіть не пояснивши причини. Згодом для її колеги Анатолія Гнатюка почали шукати молодших співведучих.

Особливо неприємним для Руснак став прощальний подарунок – годинник, який вона сприйняла як натяк на пенсію.

Акторка зізналася, що звільнення її дуже зачепило. При цьому справжньої причини такого рішення вона, за власними словами, досі не знає.

Микола Вересень – "Люди Вересня"



Микола Вересень / Фото Детектор медіа



У серпні 2017 року телеведучий Микола Вересень опинився в центрі гучного скандалу на NewsOne. Під час прямого ефіру програми "Люди Вересня" він посварився з гостем Олександром Семченком, який висловлював проросійські погляди. Суперечка закінчилася тим, що ведучий облив співрозмовника водою.

Уже наступного дня керівництво телеканалу оголосило про розірвання контракту з Вереснем.

Сам журналіст пояснював свій вчинок спробою зупинити монолог гостя, який, на його думку, зривав програму. Однак аргументи ведучого не врятували його робочого місця.

Раніше 24 Канал розповідав про найгучніші скандали, які розгорілися навколо романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Як виявилося, за красивими побаченнями та зізнаннями в коханні нерідко ховалися конфлікти, інтриги й гучні розчарування.