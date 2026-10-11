За роки існування проєкту було все: любовні трикутники, інтимні одкровення, звинувачення в маніпуляціях і навіть весілля з іншими жінками. І поки новий герой готується роздавати троянди, 24 Канал вирішив згалати найгучніші скандали українського "Холостяка".

Макс Чмерковський назвав "Холостяк" найбільшою помилкою



Макс Чмерковський / Фото з Інстаграму



Перший український "Холостяк", який у 2011 році обрав Олександру Шульгіну, згодом зізнався, що пошкодував про участь у реаліті вже на початку знімань. Максу не подобалася сама ідея обирати кохану серед 25 жінок. Виходить, поки учасниці боролися за його серце, чоловік мріяв лише про завершення шоу.

Яна Соломко та пісня для російських окупантів



Яна Соломко / Фото з Інстаграму



Фіналістка першого сезону Яна Соломко після початку повномасштабного вторгнення продовжила кар'єру в Росії. У 2023 році вона разом із Юрієм Бардашем випустила пісню, в якій оспівувала російських військових. Колишня улюблениця українських глядачів обрала доволі скандальний шлях до популярності.

Андрій Іскорнєв і любовний трикутник, який перетворився на квадрат



Андрій Іскорнєв / Фото з Інстаграму



У третьому сезоні 2013 року Андрій Іскорнєв обрав Анну Козир, однак таємно мав стосунки з іншою фіналісткою – Яною Станішевською. Дівчина завагітніла, але, на жаль, втратила дитину. Згодом Анна повернула обручку, а Андрій оголосив про роман із третьою учасницею – Іриною Скориковою. Схоже, однієї обраниці йому було замало.

Костянтин Євтушенко одружився з іншою через тиждень після фіналу



Костянтин Євтушенко / Фото з Інстаграму



У четвертому сезоні бізнесмен обрав Анну Селюкову, однак через тиждень після телевізійного фіналу одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Глядачі запідозрили обман, проте Євтушенко запевняв, що роман почався вже після знімань. Справжнє кохання знайшлося, просто не серед учасниць.

Сергій Мельник через п'ять років зрозумів, що обрав не ту



Сергій Мельник / Фото з Інстаграму



У фіналі п'ятого сезону футболіст обрав Марину Кіщук. Однак у 2020 році зізнався, що помилився й насправді мав обрати Олену Головань. Марина публічно заявила, що колишній принизив її на всю країну. Вочевидь, декому потрібно п'ять років, щоб визначитися з трояндою.

Нікіта Добринін і побачення, яке закінчилося втечею



Нікіта Добринін / Фото з Інстаграму



У дев'ятому сезоні подвійне побачення Нікіти Добриніна з Ольгою та Лілією перетворилося на скандал. Ображена браком уваги Ольга посварилася з головним героєм і залишила проєкт. Іноді замість троянди краще отримати квиток додому.

Макс Михайлюк та інтим, який зруйнував стосунки



Макс Михайлюк / Фото з Інстаграму



У десятому сезоні пілот обрав Дашу Ульянову, однак після знімань зізнався, що мав інтим з іншою учасницею. Даша сприйняла це як зраду й розірвала стосунки. Макс запевняв, що на момент близькості ще не визначився з обраницею.

"Рабські" контракти та маніпуляції учасницями



Анастасія Кузьміцька / Фото з Інстаграму



У 2024 році колишні учасниці розповіли про закулісся "Холостяка". Анастасія Кузьміцька заявила про суворі контракти, штрафи та виснажливі знімання, а Олександра Шульгіна – про тиск і маніпуляції. Щоправда, ці звинувачення залишаються твердженнями самих учасниць.

Алекс Топольський і Катерина Лозовицька влаштували публічні розбірки



Алекс Топольський / Фото з Інстаграму



Переможниця 12-го сезону Катерина Лозовицька та Алекс Топольський розійшлися вже через місяць після знімань. Дівчина звинуватила чоловіка в браку уваги, а він заявив, що сам ініціював розрив. Замість історії кохання глядачі отримали черговий сезон взаємних претензій.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь посварилися через мовне питання



Олександр Терен / Фото з Інстаграму



Після фіналу 13-го сезону романтика поступилася місцем публічному конфлікту. Причиною стали висловлювання Інни про російськомовних українців, які розкритикував Терен. Згодом пара оголосила про розрив, а глядачі почали сумніватися в щирості їхніх стосунків.

Анастасія Юзьвак та скандальна фраза про українців



Анастасія Юзьвак / Фото з Інстаграму



Фіналістка 13-го сезону опинилася під шквалом критики після появи відео, на якому російською мовою заявила, що не хоче зустрічатися з українцями. Анастасія пояснила, що слова вирвали з контексту, а йшлося про небажання будувати стосунки на відстані. Утім, інтернет уже встиг винести свій вирок.

Єлизавета Луцюк і скандал через росіянок



Єлизавета Луцюк / Фото з Інстаграму



Учасницю 13-го сезону розкритикували через фотографії з російськими моделями під час повномасштабної війни. Єлизавета пояснила, що працювала в міжнародних командах у Туреччині й не могла обирати колег. За її словами, люди, з якими вона співпрацювала, підтримували Україну.

Тарас Цимбалюк прийшов на "Холостяк" не лише за коханням



Тарас Цимбалюк / Фото СТБ



Після 14-го сезону актор зізнався, що отримував гонорар і хотів підвищити медійність. Ба більше, він не відчув сильних почуттів до учасниць, а щодо вибору дівчат радився з продюсерами. Такі одкровення обурили колишніх учасниць, зокрема Дар'ю Романець.

Софія Шамія і два скандали: штраф у 5 тисяч доларів та роман з одруженим



Софія Шамія / Фото з Інстаграму



"Міс Україна 2023" заявила, що заплатила 5 тисяч доларів штрафу за самовільний вихід із 14-го сезону. Після одкровень Цимбалюка про відсутність сильних почуттів до учасниць Софія публічно зажадала повернути гроші. Мовляв, актору можна грати в кохання, а дівчатам за вихід із гри доводиться платити.

На тому ж сезоні Оксана Шанюк звинуватила Софію Шамію у стосунках з одруженим чоловіком. Модель заперечила звинувачення, а на постшоу конфлікт спалахнув знову. Шамія розплакалася, залишила студію та повідомила про судовий позов. Романтичне реаліті ледь не перетворилося на судове.

Діана Зотова та колишній, який зіпсував усю романтику



Діана Зотова / Фото з Інстаграму



У 14-му сезоні Тарас Цимбалюк запідозрив Діану Зотову в незавершених стосунках із колишнім. Дівчина запевняла, що лише поговорила з ним телефоном, але зрозуміла, що досі кохає. Зрештою, модель залишила шоу й звинуватила його творців у маніпулятивному монтажі.

В'ячеслав Кравцов і скандальне минуле в Росії



В'ячеслав Кравцов / Фото з Інстаграму



Не встиг стартувати 15-й сезон, як його головний герой опинився під шквалом критики. Баскетболісту В'ячеславу Кравцову пригадали виступи за московський ЦСКА у 2015 році – після початку російської агресії. Спортсмен визнав це помилкою, пояснивши, що тоді не усвідомлював масштабів війни, а переїхати до Москви вирішив також через особисті стосунки.

Раніше 24 Канала вже розповідав, де можна буде дивитись новий сезон шоу "Холостяк".



