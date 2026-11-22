Далеко не все украинские знаменитости сразу попали на большую сцену. Некоторые из них когда-то стояли в толпе на Крещатике, ждали своей очереди у микрофона и пытались покорить зрителей своим голосом. Именно так начиналась история нескольких артистов, которых сегодня знает вся страна. 24 Канал вспомнил, кто из украинских звезд участвовал в легендарном шоу "Караоке на Майдане".

Adv

популярные видео

Виталий Козловский

Сегодня у Виталия Козловского за плечами немало хитов и больших концертов, но его музыкальный путь начался с довольно неожиданного выступления. В 2002 году, когда будущему артисту было всего 17 лет, он пришел на "Караоке на Майдане".

Тогда парень исполнил песню Pronto и одержал победу. Это открыло ему путь к следующему этапу – телепроекту "Шанс". Там Козловский выступил уже с композицией "Чорнобривці" и снова занял первое место.

Реклама

На талант молодого исполнителя обратил внимание Игорь Кондратюк, который впоследствии стал его продюсером. Так обычное выступление на Крещатике стало началом профессиональной музыкальной карьеры.

Надя Дорофеева

Еще одной артисткой, которая очень рано начала покорять телевизионные музыкальные проекты, стала Надя Дорофеева. В 15 лет девушка уже пробовала свои силы на сцене и участвовала в талант-шоу.

В 2005 году она появилась в проекте "Шанс", где дошла до финала и заняла второе место. Хотя тогда победить не удалось, это не остановило юную певицу.

Впоследствии Дорофеева продолжила музыкальную карьеру, а настоящий прорыв произошел после того, как в 2010 году она стала солисткой группы "Время и Стекло". Сегодня артистка выступает сольно и выпускает собственные песни.

Тина Кароль

В 2005 году попробовать свои силы на "Караоке на Майдане" решила и Тина Кароль. На тот момент будущая звезда училась в Национальном авиационном университете, однако уже тогда мечтала о большой сцене.

Реклама

На Крещатике певица исполнила композицию "Сладкий грех". Победу одержать не удалось, однако участие в программе стало одним из ранних телевизионных выступлений артистки.

В том же году Кароль заявила о себе на международном конкурсе "Новая волна", где заняла второе место. Именно после этого ее музыкальная карьера начала стремительно развиваться.

Макс Барских

В 2007 году на Крещатике появился еще один будущий хитмейкер – Макс Барских. Правда, тогда его знали совсем под другим именем – Николай Бортник.

В тот момент парень учился на дизайнера и не строил конкретных планов относительно музыкальной карьеры. Однако решил попробовать себя перед публикой и пришел на "Караоке на Майдане".

Впоследствии Барских попал во второй сезон "Фабрики звезд", где привлек внимание зрителей не только песнями, но и эмоциональными выходками. Именно этот проект стал следующим важным этапом его становления как артиста. Сегодня Макс Барских – один из самых известных украинских поп-исполнителей.

Реклама

Дмитрий Каднай

В том же 2007 году на "Караоке на площади" попытался покорить зрителей и Дмитрий Каднай. Для выступления он выбрал непростую композицию The Show Must Go On легендарной группы Queen.

Тогда артист еще только искал свой путь в музыке. Впоследствии он, как и Макс Барских, стал участником "Фабрики звезд", где получил возможность заявить о себе гораздо более широкой аудитории.

Позже Каднай стал фронтменом группы KADNAY, которая выпускает музыку и представляла Украину на национальном отборе "Евровидения".

Павел Табаков

Среди участников "Караоке на Майдане" был и Павел Табаков. Его история особенно интересна тем, что после участия в проекте певец продолжил пробовать себя в других музыкальных конкурсах.

В частности, он стал победителем пятого сезона "Шанса", а впоследствии одержал победу и в третьем сезоне "Голоса страны". Так артист смог закрепиться в украинском музыкальном пространстве.

Реклама

Игорь Кондратюк даже называл Табакова одним из сильнейших победителей "Шанса". В то же время певец выбрал несколько иной путь, чем исполнители, ставшие настоящими поп-звездами: он развивает сольную карьеру и работает в собственном музыкальном направлении.

Не для всех артистов участие в талант-шоу было единственной попыткой заявить о себе перед большой аудиторией. Некоторые из украинских исполнителей впоследствии возвращались в такие проекты уже с другим опытом и новыми амбициями – кто именно решился на второй старт.