Далеко не всі українські знаменитості одразу потрапили на велику сцену. Деякі з них колись стояли серед натовпу на Хрещатику, чекали своєї черги біля мікрофона та намагалися підкорити глядачів голосом. Саме так починалася історія кількох артистів, яких сьогодні знає вся країна. 24 Канал пригадав, хто з українських зірок брав участь у легендарному шоу "Караоке на майдані".

Adv

популярні відео

Віталій Козловський

Сьогодні Віталій Козловський має за плечима чимало хітів і великих концертів, але його музичний шлях почався з досить несподіваного виступу. У 2002 році, коли майбутньому артисту було лише 17 років, він прийшов на "Караоке на майдані".

Тоді хлопець виконав пісню Pronto та здобув перемогу. Це відкрило йому дорогу до наступного етапу – телепроєкту "Шанс". Там Козловський з'явився вже з композицією "Чорнобривці" й знову посів перше місце.

Реклама

На здібності молодого виконавця звернув увагу Ігор Кондратюк, який згодом став його продюсером. Так звичайний виступ на Хрещатику перетворився на початок професійної музичної кар'єри.

Надя Дорофєєва

Ще однією артисткою, яка дуже рано почала підкорювати телевізійні музичні проєкти, стала Надя Дорофєєва. У 15 років дівчина вже пробувала свої сили на сцені та брала участь у талант-шоу.

У 2005 році вона з'явилася в проєкті "Шанс", де дійшла до фіналу та посіла друге місце. Хоча тоді перемогти не вдалося, це не зупинило юну співачку.

Згодом Дорофєєва продовжила музичну кар'єру, а справжній прорив відбувся після того, як у 2010 році вона стала солісткою гурту "Время и Стекло". Сьогодні артистка виступає сольно та випускає власні пісні.

Тіна Кароль

У 2005 році спробувати свої сили на "Караоке на майдані" вирішила й Тіна Кароль. На той момент майбутня зірка навчалася в Національному авіаційному університеті, однак уже тоді мріяла про велику сцену.

Реклама

На Хрещатику співачка виконала композицію "Сладкий грех". Перемогу здобути не вдалося, проте участь у програмі стала одним із ранніх телевізійних виступів артистки.

Того ж року Кароль заявила про себе на міжнародному конкурсі "Нова хвиля", де посіла друге місце. Саме після цього її музична кар'єра почала стрімко розвиватися.

Макс Барських

У 2007 році на Хрещатику з'явився ще один майбутній хітмейкер – Макс Барських. Щоправда, тоді його знали зовсім під іншим ім'ям – Микола Бортник.

На той момент хлопець навчався на дизайнера й не будував конкретних планів щодо музичної кар'єри. Однак вирішив спробувати себе перед публікою та прийшов на "Караоке на майдані".

Згодом Барських потрапив до другого сезону "Фабрики зірок", де привернув увагу глядачів не лише піснями, а й емоційними витівками. Саме цей проєкт став наступним важливим етапом його становлення як артиста. Сьогодні Макс Барських – один із найвідоміших українських попвиконавців.

Реклама

Дмитро Каднай

Того ж 2007 року на "Караоке на майдані" спробував підкорити глядачів і Дмитро Каднай. Для виступу він обрав непросту композицію The Show Must Go On легендарного гурту Queen.

Тоді артист ще тільки шукав свій шлях у музиці. Згодом він, як і Макс Барських, став учасником "Фабрики зірок", де отримав можливість заявити про себе значно ширшій аудиторії.

Пізніше Каднай став фронтменом гурту KADNAY, який випускає музику та представляв Україну на національному відборі Євробачення.

Павло Табаков

Серед учасників "Караоке на майдані" був і Павло Табаков. Його історія особливо цікава тим, що після участі в проєкті співак продовжив випробовувати себе в інших музичних конкурсах.

Зокрема, він став переможцем п'ятого сезону "Шансу", а згодом здобув перемогу й у третьому сезоні "Голосу країни". Так артист зміг закріпитися в українському музичному просторі.

Реклама

Ігор Кондратюк навіть називав Табакова одним із найсильніших переможців "Шансу". Водночас співак обрав дещо інший шлях, ніж виконавці, які стали справжніми попзірками: він розвиває сольну кар'єру та працює у власному музичному напрямку.

Не для всіх артистів участь у талант-шоу була єдиною спробою заявити про себе на велику аудиторію. Дехто з українських виконавців згодом повертався на такі проєкти вже з іншим досвідом і новими амбіціями – хто саме наважився на другий старт, згадуємо в іншій добірці.