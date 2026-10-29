Случайная передозировка и пропавшее имущество: полиция закрыла дело о смерти бывшей возлюбленной Кличко

Полиция американского города Гринвилл завершила расследование смерти актрисы Хейден Панеттьери. Решение было принято после заключения коронера, который признал ее смерть следствием случайной передозировки. При этом остается неизвестным, продолжают ли федеральные органы свое отдельное расследование.

Об этом сообщает издание "Us Weekly", которому полицейское управление Гринвилла предоставило заявление в среду, 28 октября. Правоохранители пояснили, что учли как заключение судебно-медицинской экспертизы, так и результаты собственного расследования.

Звезду сериалов "Герои" и "Нэшвилл" нашли без сознания в квартире в Гринвилле 16 августа. Медики констатировали смерть 36-летней актрисы. В квартире тогда находились ее бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак.

Согласно отчету коронера, причиной смерти стала случайная передозировка несколькими веществами, среди которых был фентанил. За несколько недель до трагедии Панеттьери проходила реабилитацию.

Хейден Панеттьери / фото haydenpanettiere

Однако решение местной полиции не означает подтвержденного завершения работы всех ведомств. Управление по борьбе с наркотиками США не ответило на запрос AP о статусе дела, а представительница полиции Гринвилла отказалась комментировать возможные расследования других органов.

Отдельно продолжается урегулирование вопросов, связанных с имуществом актрисы. Ее бывший жених Владимир Кличко сообщил суду Калифорнии, что часть вещей взяли федеральные правоохранители, расследовавшие смерть Панеттьери. По его словам, остальное имущество оказалось у неназванного человека, который не является родственником актрисы и намеревался его продать.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко с дочерью / фото из социальных сетей

В октябре суд предоставил Кличко юридические полномочия для защиты имущества Панеттьери в интересах их 11-летней дочери – единственной наследницы актрисы.

По словам отца Хейден, которые он передал следователям, незадолго до смерти она планировала поехать к дочери в Украину. Встреча должна была состояться через несколько дней после того, как произошла трагедия.