Умерла одна из участниц группы "Лисапетный батальон"
Ушла из жизни одна из участниц украинской группы "Лисапетный батальон" Александра Монастриская. Она выступала с коллективом с начала его создания.
Печальную весть сообщила основательница "Лисапетного батальона" Наталья Фалион. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.
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Так, о смерти Александры Монастриской стало известно вечером 19 января.
"Лисапетный батальон" сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга – Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы "Бабье лето". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки,
– написала в фейсбуке Наталья Фалион.
Что известно о "Лисапетном батальоне"
- Это музыкальный коллектив, создан Натальей Фалион через объединение двух групп: эстрадно-фольклорного "Забава" из Скалы-Подольской в Тернопольской области и любительского театра "Бабье лето" из села Пятничаны.
- Всеукраинскую популярность "Лисапетный батальон" получил в мае 2013 года, когда стал победителем пятого сезона шоу "Украина имеет талант".
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- С начала существования группы ее лицом были две артистки – руководитель Наталья Фалион и Оксана Косиньская, известная под сценическим псевдонимом Ганька. Именно ей были посвящены тексты многих песен коллектива, однако в 2015 году Оксана Косиньская умерла.