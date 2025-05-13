Укрпочта пообещала Вадиму Олейнику снять клип: при чем тут Козловский и его "Пина Колада"
- Виталий Козловский вернулся на сцену, перепев свой хит "Піна Колада" на украинском языке, что стало популярным в соцсетях.
- Вадим Олейник снял видео под украиноязычную версию песни, которое набрало более 800 тысяч просмотров, и согласился снять клип на Укрпочте.
На днях стало известно, что Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку, поэтому теперь права на песни принадлежат певцу. Он вернулся на сцену и перепел свой хит "Пина Колада" на украинском языке на благотворительном шоу "Нашебачення 2".
После выступления Виталия Козловского украиноязычная версия песни "Пина Колада" завирусилась в социальных сетях. А о возвращении, похоже, задумался Вадим Олейник, пишет Show 24 со ссылкой на его аккаунт в тиктоке.
К слову Миллионный долг погашен: Кондратюк и Козловский наконец-то помирились
Вадим Олейник, который ранее пел в дуэте с Владимиром Дантесом, снял видео под украиноязычную версию песни Виталия Козловского "Пена Колада". Ролик уже набрал более 800 тысяч просмотров и более 50 тысяч лайков.
Даже Козловский вернулся, а я нет,
– с юмором отметил Олейник.
В комментариях люди поддерживают певца и пишут, что ждут его возвращения на сцену:
- "У тебя в запасе 13 лет", – написал Виталий Козловский.
- "Котик, ждем!"
- "Как раз самое время – только с песней "Женщина Оля".
- "Ждем фит с Дантесом "Мне уже не 20".
- "Олейник, я в тебя верю!"
- "Ждем! Я обрезала ваше лицо из журналов и говорила, что вы мой муж".
- "С Дантесом "Олю" переведите на украинский!"
Кстати, Укрпочта предложила Олейнику снять клип на новую песню у них, если комментарий наберет 1000 лайков. Он уже собрал более 25 тысяч лайков, а сам певец согласился на предложение.
Виталий Козловский спел "Пина Коладу" на украинском языке
На благотворительном шоу "Нашебачення 2" Виталий Козловский перепел свой хит "Пена Колада" на украинском языке. Он вышел на сцену в собственном образе из нулевых, появившись с длинными волосами.
"За свою свободу нужно бороться. Боритесь – поборете. Наша страна сейчас борется. Наконец – все мои песни теперь мои. Это только начало. Еще хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам. И до свидания", – сказал артист со сцены.