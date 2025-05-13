Укрпочта пообещала Вадиму Олейнику снять клип: при чем тут Козловский и его "Пина Колада"

На днях стало известно, что Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку, поэтому теперь права на песни принадлежат певцу. Он вернулся на сцену и перепел свой хит "Пина Колада" на украинском языке на благотворительном шоу "Нашебачення 2".

После выступления Виталия Козловского украиноязычная версия песни "Пина Колада" завирусилась в социальных сетях. А о возвращении, похоже, задумался Вадим Олейник, пишет Show 24 со ссылкой на его аккаунт в тиктоке.

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Вадим Олейник, который ранее пел в дуэте с Владимиром Дантесом, снял видео под украиноязычную версию песни Виталия Козловского "Пена Колада". Ролик уже набрал более 800 тысяч просмотров и более 50 тысяч лайков.

Даже Козловский вернулся, а я нет,

– с юмором отметил Олейник.

В комментариях люди поддерживают певца и пишут, что ждут его возвращения на сцену:

"У тебя в запасе 13 лет", – написал Виталий Козловский.

"Котик, ждем!"

"Как раз самое время – только с песней "Женщина Оля".

"Ждем фит с Дантесом "Мне уже не 20".

"Олейник, я в тебя верю!"

"Ждем! Я обрезала ваше лицо из журналов и говорила, что вы мой муж".

"С Дантесом "Олю" переведите на украинский!"

Кстати, Укрпочта предложила Олейнику снять клип на новую песню у них, если комментарий наберет 1000 лайков. Он уже собрал более 25 тысяч лайков, а сам певец согласился на предложение.

Укрпочта предложила Вадиму Олейнику снять клип у них / Скриншот с тиктока

Виталий Козловский спел "Пина Коладу" на украинском языке

На благотворительном шоу "Нашебачення 2" Виталий Козловский перепел свой хит "Пена Колада" на украинском языке. Он вышел на сцену в собственном образе из нулевых, появившись с длинными волосами.

"За свою свободу нужно бороться. Боритесь – поборете. Наша страна сейчас борется. Наконец – все мои песни теперь мои. Это только начало. Еще хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам. И до свидания", – сказал артист со сцены.