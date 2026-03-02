Спас четырех побратимов: на фронте погиб фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский

На фронте погиб фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Военному было всего 29 лет.

Трагическую новость на своей странице в фейсбуке сообщил Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, где учился Вадим. В 2019 году парень закончил кафедру кино- и телеискусства (творческая мастерская Александра Алифанова).

Вадим Тихоновский воевал в рядах Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Служил в 78-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, а впоследствии его направили в 225-й отдельный штурмовой полк.

Военный получил квалификацию оператора БпЛА. 22 июля 2025 года Тихоновский пропал без вести в районе села Кондратовка Сумской области во время российской атаки.

Верили, что жив. Надеялись. Ждали. Недавно официально подтверждена его гибель. Стало известно, что Вадим погиб как Герой, спасая четырех собратьев. Молодой и талантливый. У которого впереди должна была быть целая жизнь,

– говорится в заметке института журналистики.

У Вадима остались мама Людмила и папа Алексей. Он был единственным сыном у родителей.

Что известно о Вадиме Тихоновском?