Вдова фронтмена ADAM впервые после похорон появилась на публике и растрогала всех речью

Два месяца назад умер фронтмен группы ADAM Михаил Клименко. После похорон его жена Александра Норова впервые появилась на публике.

Она посетила музыкальную премию "Золотая звезда Лирум", где трогательно вспомнила своего любимого и обратилась к нему со сцены. Свою речь Александра впоследствии опубликовала в инстаграм-сторис.

Музыкальную премию "Золотая звезда Лирум" организовало медиа об украинской культуре LiRoom. Наградами отметили деятелей и деятельниц украинской культуры, которые сделали весомый вклад в развитие индустрии. В частности, в этом году впервые была представлена новая номинация – "Музыкальный продюсер", победителем которой стала группа ADAM.

На сцену за статуэткой вышла жена фронтмена коллектива – Александра Норова. Она обратилась к покойному мужу, Михаилу Клименко, признавшись, что до сих пор чувствует его рядом. "Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и так хочу в это верить", – отметила Александра.

Также она высказалась об их группе ADAM.

Миша в первую очередь был саундпродюсером нашей любви. Я очень рада, что есть люди, которым откликнулись наши песни и любовь – это было нашей целью. ADAM – это любовь, наша жизнь. ADAM – о любви,

– отметила артистка.

Завершая выступление, Александра обратилась к залу с простым, но важным посланием – не бояться говорить о своих чувствах и ценить близких.

Любви мало не бывает, правда? Любите друг друга, целуйте и учитесь, пожалуйста, говорить друг с другу "я тебя люблю". Цените друг друга – это очень важно,

– подчеркнула вдова артиста.

Речь Александры Норовой на премии "Золотая звезда Лирум": смотрите видео онлайн

Кстати, накануне наша редакция писала подробный материал о истории любви Михаила Клименко и Александры Норовой.

Что известно о смерти Михаила Клименко?