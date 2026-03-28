Как Верка Сердючка, которая уже 35 лет на сцене, выглядела в начале карьеры и сейчас

Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, уже много лет является любимицей украинцев. Хотя артистку часто критикуют, ведь она продолжает исполнять свой русскоязычный репертуар во время войны.

Верка Сердючка выступает на сцене уже 35 лет. Как она изменилась за время карьеры и как Андрей Данилко придумал легендарный образ – читайте в материале 24 Канала.

Тоже интересно 7 украинских групп, которые были очень популярными, а потом распались

Как за время карьеры менялась Верка Сердючка?

Андрей Данилко представил образ Верки Сердючки в 1989 году, появившись на КВН в родном городе – Полтаве. Фамилию он позаимствовал у своей одноклассницы – Ани Сердюк.

Сперва Сердючка была продавщицей, а потом стала проводницей. 8 марта 1991 года артистка впервые выступила на большой сцене – в Полтавском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Гоголя. Тогда же Данилко представил две миниатюры – "Проводница" и "Столовая".

Верка Сердючка – "Проводница": смотрите видео онлайн

В прошлом году в "Цейво подкасте" с Васей Байдаком Андрей Данилко рассказал, как создал первый костюм Верки Сердючки. Юбку он взял у мамы, пиджак – у кого-то из проводников, колготки купил, а берет одолжил у кого-то из знакомых.

Артист вспомнил, что в начале карьеры подкладывали свитера для имитации груди, потом презервативы, а потом для Сердючки создали поролоновую грудь.

Верка Сердючка, 1991 год, Полтава / Фото из инстаграма артистки

В 1997 году в эфир вышла развлекательная программа "СВ-шоу", ведущей которой была Сердючка. Передача принесла артистке еще большую популярность. Ее соведущей была молчаливая Геля (Радмила Щоголева).

Студия была стилизована под спальный вагон. Туда приглашали украинский, а впоследствии и российских, звезд, которые общались с Веркой. "СВ-шоу" выходило до 2002 года.

Верка Сердючка и Геля (Радмила Щоголева) / Фото из инстаграма Сердючки

В 2007 Верка Сердючка представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, проходившем в столице Финляндии – Хельсинки. Она выступала с песней Dancing Lasha Tumbai и заняла 2 место.

Верка Сердючка на Евровидении-2007: смотрите видео онлайн

Сейчас Андрей Данилко продолжает выступать в образе Верки Сердючки, а его неизменной партнершей является "мама" – Инна Белоконь. Например, скоро они отправятся в европейский и североамериканский тур.

Верка Сердючка и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Сердючки

Относительно репертуара – Андрей Данилко неоднократно заявлял, что не будет переводить свои хиты на украинский язык. Артист сравнил свои песни с "Червоной рутой", которая, по его мнению, не может звучать на русском.

В то же время в прошлом году продюсер Юрий Никитин, заявил, что работа над украиноязычным альбом Верки Сердючки продолжается.