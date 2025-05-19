Для измены не нужен брак, – бывшая жена Розового шокировала деталями их отношений
- Ольга Мерзликина заявила, что причиной развода с Виктором Розовым были его измены.
- После заявлений Виктора о верности в браке Ольга обвинила его в нарушении их соглашения и пригрозила принять меры.
Недавно стало известно о разводе юмориста и военного Виктора Розового с женой Ольгой. Она заявила, что причиной их разрыва были измены со стороны мужа. После этого Виктор сделал публикацию, где заявил, что он не изменял любимой в браке.
Теперь женщина отреагировала на эти слова экс-супруга. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Мерзликиной.
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Напомним, в марте 2024 года Виктор Розовый и Ольга Мерзликина отпраздновали свадьбу, но уже через год пара объявила о разводе. После разрыва бывшие супруги заключили мирное соглашение, в котором отмечалось, что Ольга объявит причину их расставания. Соглашение также предусматривало, что обе стороны воздержатся от публичного обсуждения деталей развода.
В то же время после заявлений Виктора женщина обвинила его в нарушении этого соглашения и заявила, что если он не прекратит эти действия, она будет принимать необходимые меры для обеспечения выполнения условий их контракта.