Осколок пробил окоп и каску: Виктор Розовый впервые сказал, как получил тяжелое ранение

Весной 2024 года юморист Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы. После ряда операций ветеран войны восстанавливается. Он передвигается на кресле колесном, но понемногу начинает ходить.

Розовый рассказал о своем ранении и восстановлении в интервью ISLND TV, информирует Show 24. Он поделился, что сейчас есть проблемы с левой рукой и ногой.

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Первую операцию Виктору Розовому сделали в Днепропетровской областной клинической больнице имени Ильи Мечникова – ему достали обломок. Юморист попал к врачу Андрею Сирко.

Какой бы нейрохирург не приходил – говорил, что это произведение искусства. То, что я жив и сижу сейчас с тобой – это невероятное стечение обстоятельств,

– сказал Розовый.

Когда Виктор получил ранение, работал боевой медик с позывным "Патрик", который пообещал себе, что на его смене никто не умрет. Ветеран войны вспомнил, что в Днепре говорили, что он "протянет" максимум 10 дней, однако худшие прогнозы, к счастью, не оправдались. Сейчас врачи говорят, что левая рука и нога восстановятся.

Интервью с Виктором Розовым: смотрите видео онлайн

Ранее Розовый рассказывал о дне, когда получил ранение. Он вместе с побратимами был на позиции и готовился встречать россиян, но перед заходом начался минометный обстрел.

От семи осколков пострадал побратим Виктора Розового, а юмористу один осколок попал в голову.

Я был в окопе и осколок пробил и окоп, и каску, и череп, и немножко мозга,

– рассказал он.

Розовый отметил, что не восстановится на 100% и таким, каким был до ранения, уже не будет, однако его состояние улучшится. Юморист говорит, что сразу был оптимистично настроен, и даже не имеет ПТСР.