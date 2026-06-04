После скандального развода: Виктор Розовый ответил, чувствует ли вину перед экс-супругой
Юморист и ветеран Виктор Розовый впервые за долгое время высказался о бывшей жене. Он признался, общается ли с Ольгой Мерзликиной и чувствует ли вину перед ней.
О личной жизни Розовый заговорил в интервью, что вышло на ютуб-канале ISLND TV.
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Виктор Розовый рассказал, что не общается с бывшей женой. Ольга Мерзликина заблокировала его везде.
Я вообще, наверное, жалею не из-за того, что дал интервью Рамине, а из-за того, что не решил все тихо, что начал вот эту всю ерунду. Не надо было. Я признаю, что плохо донес до аудитории то, что хотел донести. И выбор интервьюера очень важен в этом вопросе,
– отметил ветеран.
В то же время мужчина заявил, что не чувствует вину перед Мерзликиной.
Я считаю, что никто никого не любил. Это был комфорт. Есть такое понятие у многих пар, что им просто комфортно вместе,
– сказал Розовый.
Интервью с Виктором Розовым: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Розового и Мерзликиной?
В мае 2025 года Розовый и Мерзликина объявила о разводе. Ольга заявила, что муж ей изменял. В июне знаменитости официально расторгли брак.
Впоследствии Розовый дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай, где поделился интимными подробностями их жизни и рассказал о своих изменах, из-за чего нарвался на хейт.
Позже Мерзликина дала большое интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала собственную правду об отношениях с Розовым. Кроме того, блогерша обвинила бывшего мужа в психологическом абьюзе.