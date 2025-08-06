Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм политика. Ким также опубликовал видео, где собраны кадры из жизни Юлии.

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Виталий Ким перепел песню украинского певца Максима Бородина "Если бы не ты". Политик также поделился видео, в котором показал кадры из семейного архива и из студии звукозаписи.

С днем рождения, любимая! Ты с каждым годом становишься лучше! Спасибо за терпение,

– написал он.

В комментариях Юлия поблагодарила мужа за поздравления: "Люблю тебя! Это было очень неожиданно, трогательно и мило! Ты всегда меня удивляешь. Самый лучший".

Что известно о личной жизни Виталия Кима?

В интервью Рамине Эсхакзай Юлия рассказала, что познакомилась с Виталием на День города. Они вместе с 2010 года, а в браке – с 2016. Женщина вспомнила, что Ким много разговаривал и улыбался.

В первый вечер мы с ним общались один час, но было ощущение, что знаем друг друга уже очень давно. Как-то так легко общение прошло. Остались приятные ощущения от разговора,

– призналась Юлия.

От предыдущего брака Виталий Ким имеет двух дочерей, а Юлия родила ему сына.