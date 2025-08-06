Пише Show 24 з посиланням на інстаграм політика. Кім також опублікував відео, де зібрані кадри з життя Юлії.

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Віталій Кім переспівав пісню українського співака Максима Бородіна "Якби не ти". Політик також поділився відео, в якому показав кадри з сімейного архіву і зі студії звукозапису.

З днем народження, кохана! Ти з кожним роком стаєш кращою! Дякую за терпіння,

– написав він.

У коментарях Юлія подякувала чоловіку за привітання: "Люблю тебе! Це було дуже неочікувано, зворушливо і мило! Ти завжди мене дивуєш. Найкращий".

Що відомо про особисте життя Віталія Кіма?

В інтерв'ю Раміні Есхакзай Юлія розповіла, що познайомилась з Віталієм на День міста. Вони разом з 2010 року, а у шлюбі – з 2016. Жінка пригадала, що Кім багато розмовляв і усміхався.

У перший вечір ми з ним спілкувалися одну годину, але було відчуття, що знаємо одне одного вже дуже давно. Якось так легко спілкування пройшло. Залишились приємні відчуття від розмови,

– зізналась Юлія.

Від попереднього шлюбу Віталій Кім має двох доньок, а Юлія народила йому сина.