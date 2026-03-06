Фейковый роман с Раминой и внезапная женитьба: как складывалась личная жизнь Виталия Козловского

Украинский певец Виталий Козловский остается одной из самых известных персон в шоубизнесе. Активно обсуждают не только его творчество, но и личную жизнь. Но сегодня артист – счастливый отец и любящий муж.

Сегодня, 6 марта, Виталию Козловскому исполнился 41 год. Два года назад в этот день артист сообщил, что женился. 24 Канал предлагает вспомнить, что известно о его личной жизни.

С кем Козловский крутил романы в начале карьеры?

После победы в шоу "Шанс" Виталий Козловский познакомился с певицей Валентиной Паравян. Они скрывали романтические отношения, однако в прессе об этом узнали.

Поклонницы Виталия оскорбляли его избранницу и сыпали угрозами. Все эти трудности привели к тому, что через 3 года в отношениях пара разошлась.



Виталий Козловский и Валентина Паравян / Скриншот из видео

В 2012 году Виталий Козловский закрутил роман с ведущей Надеждой Ивановой. Она была радиоведущей, поэтому артист познакомился с ней во время одного из эфиров. Известно, что пара вместе провела рождественские праздники.

Кроме того, Виталий и Надежда дебютировали как пара на мероприятии "Viva! Самые красивые люди Украины". Они вместе вышли на красную дорожку и держались за руки. Однако много о личной жизни не говорили и почти не общались с журналистами на эту тему. Поэтому как и их отношения, так и расставание окутаны тайной.



Виталий Козловский и Надежда Иванова / Фото Viva

Действительно ли у Козловского были отношения с Раминой Эсхакзай?

В марте 2016 года пошли слухи о романе Виталия Козловского с участницей "Холостяка" Раминой Эсхакзай. Пара активно делилась совместными фото и подогревала сплетни. Уже через год стало известно об их помолвке.

Но через несколько месяцев Рамина внезапно объявила, что уходит от жениха. Конкретной причины расставания не было, однако артист рассказывал, что тяжело переживал этот период.



Виталий Козловский и Рамина / Фото из инстаграма

И уже в 2022 году Виталий Козловский признался, что его роман с Раминой был вымышленным для пиара.

Это очень длинная история. Это было нужно больше Рамине. Нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь, она, во-первых, является не интересной, а, во-вторых, не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которого уже никогда не вернуть,

– делился артист.

Неожиданная свадьба и отцовство Виталия Козловского

В 2019 году Виталий Козловский признался, что находится в отношениях. Но о своей избраннице не рассказывал, потому что говорил, что не хочет пиариться на отношениях. Поэтому и во время полномасштабной войны артист не приоткрывал завесу личной жизни.

6 марта 2024 года Виталий Козловский ошеломил новостью о том, что он женился. На то время артист был в армии. Певец рассказал, что решил признаться любимой после того, как попал под обстрел.

И только через месяц в откровенном интервью для Рамины Виталий Козловский признался, что его жена – Юлия Бакуменко, которая много лет была пиар-менеджером артиста. Как рассказал певец, их отношения стали более серьезными во время пандемии. А российское вторжение только укрепило эти отношения.

25 февраля 2024 года у супругов родился сын, которого назвали Оскаром. В Михайловском Златоверхом соборе его окрестили.

Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что-либо с любовью. Ты моя мотивация и мой ежедневный "пендель". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной,

– писал артист во 2 день рождения сына.



Виталий Козловский с семьей / Фото из инстаграма

К слову, 1 марта Виталий Козловский 1 марта Виталий Козловский выступил с большим концертом во Дворце "Украина". На сцену тогда вышла и его семья.