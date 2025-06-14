Слава Богу, вернулся разум, – Кондратюк прокомментировал решение Козловского выплатить долги

Игорь Кондратюк впервые прокомментировал то, что Виталий Козловский решил закрыть долги перед ним. Также продюсер отреагировал на обвинения, которое прозвучало от певца в сторону его семьи.

Кондратюк признался, что решение Козловского оплатить долги стало для него немного неожиданным. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA, передает Show 24.

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Но, слава Богу, к Козловскому вернулся разум. Решил рассчитаться – и хорошо. И извиниться, что вообще создал эту идиотскую ситуацию. Тема закрыта, я не хочу о ней и о нем больше говорить,

– сказал Игорь Кондратюк.

У Кондратюка также спросили, согласился ли бы он возобновить отношения с Козловским. Продюсер процитировал высказывание: "Жизнь не стоит тратить на неблагодарных людей" и отметил, что история с певцом для него завершилась еще в далеком 2012 году, когда Виталий принял решение уйти.

Кстати! Недавно Виталий Козловский рассказал, как закрыл долг перед Игорем Кондратюком. Артист признался, что продал квартиру покойного отца. Также он заметил, что долг состоял из двух частей.

По словам Игоря Кондратюка, он не следит за творчеством Виталия Козловского. Продюсер не слышал украиноязычные версии его песен и не хочет комментировать нынешнюю карьеру певца.

Игорь Кондратюка об обвинениях Виталия Козловского

Кондратюк, кроме того, отреагировал на обвинения Козловского. Певец заявлял, что он якобы помогал своим сыновьям избегать мобилизации.

Когда он заявил, что я "спрятал" сыновей, старшего Сергея это искренне возмутило. Он мне тогда сказал: "Что за чушь он несет?" Именно поэтому я настаивал, чтобы Козловский извинился – хотя бы за оскорбление моего старшего сына. Правило же простое как дверь: никогда не говори того, чего не знаешь,

– отметил продюсер.

Напомним, что Виталий Козловский публично извинился перед Игорем Кондратюком за обвинения в сторону его семьи. Дело в том, что артист узнал, что старший сын продюсера, Сергей, служит.