Послание к старому очкарику, – Козловский резко упомянул о Кондратюке после примирения

Виталий Козловский перед релизом новой песни снова высказался о бывшем продюсере. Певец вспомнил об их конфликте и обратился к Кондратюку с "посланием".

Виталий Козловский провел прямой эфир в тиктоке, пишет Show 24. На нем он представил поклонникам свою новую композицию "Мала змогла", официальная премьера которой состоялась 16 июля.

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Артист включил поклонникам новый трек и подпевал. И в какой-то момент изменил слова в песне.

Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание к старому очкарику,

– сказал Виталий Козловский.

Фаны поняли, что певец вспоминает его конфликт с Игорем Кондратюком. "Малый смог", – этими словами Козловский намекнул на момент, когда ему удалось выплатить долги и выкупить права на свои песни.

Отрывок из прямого эфира Виталия Козловского: видео

Добавим, Виталий Козловский написал трек "Мала смогла" еще в 2024 году. Но он постоянно откладывал премьеру из-за службы в армии, переезд, личные трудности и сомнения. Это песня о женщине, которая решается на важный шаг несмотря на страх.

Что известно о конфликте Козловского и Кондратюка