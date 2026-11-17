Своими мыслями о поступке танцора защитник поделился в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Виталий отметил, что считает Яму сильным профессионалом, однако категорически не поддерживает его решение сбежать. По словам хореографа, Украина дала Владу популярность и большие возможности, и он мог бы использовать этот авторитет и медийность на благо родной страны в самое тяжелое время.

Человек, получивший благодаря этому большую дивиденд, и чтобы эта выгода затем сыграла на пользу нашей страны: аудиторией, позицией, поддержкой, словом. Он это, к сожалению, не использовал– высказался танцор.

Сам Загоруйко подчеркнул, что никогда не думал об отъезде за границу – ни до большой войны, ни после ее начала. Он всегда стремился создать мощный украинский продукт мирового уровня, чтобы прославлять родную страну.

Я не меньше заслуживал бы быть на его (Влада Ямы, – 24 Канал) месте, но у меня другие мысли: я здесь, я буду здесь– подчеркнул хореограф.

Интервью с Виталием Загоруйко: смотрите видео онлайн

Ранее мы рассказывали, как сейчас живет Влад Яма, покинувший Украину.