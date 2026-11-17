Своїми думками щодо вчинку танцівника захисник поділився в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

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Віталій зазначив, що вважає Яму сильним професіоналом, проте категорично не підтримує його рішення втекти. За словами хореографа, Україна дала Владу популярність та великі можливості, і він міг би використати цей авторитет та медійність на користь рідної країни у найважчий час.

Людина, яка отримала за рахунок цього великий дивіденд, і щоб цей дивіденд потім на користь нашої країни спрацював: аудиторією, позицією, підтримкою, словом. Він це, на жаль, не використав– висловився танцівник.

Сам Загоруйко наголосив, що ніколи не думав про виїзд за кордон — ані до великої війни, ані після її початку. Він завжди прагнув створити потужний український продукт світового рівня, щоб прославляти рідну державу.

Я б не менше заслуговував бути на його (Влада Ями, - 24 Канал) місці, але думки у мене інакші: я тут, я буду тут– підкреслив хореограф.

Інтерв'ю з Віталієм Загоруйко: дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, як зараз живе Влад Яма, який покинув Україну.