Украинская актриса шокировала признанием, что записала видеозавещание, когда находилась в оккупации

Виталина Библив, которая является звездой сериала "Домик на счастье", призналась, что когда более 30 дней находилась под российской оккупацией на Киевщине, то готова была встретиться со смертью. Она даже записала видеозавещание.

Виталина 33 дня находилась в оккупации. Тогда она со всей серьезностью прощалась с жизнью, ведь страх был на максимуме, а условия были просто невыносимые, пишет Show24 со ссылкой на интервью Маши Ефросининой.

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Актриса честно призналась, что когда страх брал верх над рациональностью, то она думала о том, что может умереть от рук российских оккупантов. Тогда Виталина решила записать видеозавещание, где рассказала во что ее нужно одеть, как надо вести себя на прощании и также выразила свои чувства к близким людям.

По ее словам, церемония должна быть счастливой, а не грустной. Одеть актрису должны были в желтый костюм. Библив утверждает, что к своей смерти относится спокойно, но ее больше волнуют близкие люди.

Абсолютно спокойно отношусь к своей смерти. У меня больше страха за любимого человека, родителей, родственников, крестников, которых 11 – за них волнуюсь. После того как говорили, что "освободили Киевскую область", я записывала прощальное видео. Я говорила, что "у нас происходит такой п*зд*ц, но вдруг что – одеть меня в желтый костюм, не плакать и включить веселую музыку, хохотать",

– рассказала актриса.

Кроме того, во время полномасштабной войны звезда сериала "Домик на счастье" вышла замуж, однако решила скрыть эту новость от лишних ушей и глаз.