В вампирском стиле: вышел самый дорогой клип украинского шоу-бизнеса 2025 года

Украинский певец Влад Ульянич выпустил новую песню "Просто знай" и клип, который стал настоящей неожиданностью. Видеоработа в вампирском стиле по масштабу не уступает блокбастерам.

Съемки такого ролика обошлись певцу в несколько миллионов гривен. Теперь он рассказал детали о клипе и признался, почему согласился на такие расходы, сообщает Show 24.

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Так, выяснилось, что подготовка к съемкам клипа длилась полгода, на съемочной площадке работало 170 человек, а весь процесс занял 21 час. Команда использовала профессиональное голливудское оборудование для спецэффектов. Актеры в видео имели интересные вампирские образы.

Кроме того, для создания музыкального видео команда построила Шанхайский квартал площадью 1300 квадратных метров, привлекая уникальные ретро-автомобили Chevrolet Corvette C3 и Cadillac Fleetwood.

Нам еще нужны были 3D модели этих машин, поэтому мы объясняли General Motors, как они будут использоваться в клипе, ведь лицензия принадлежит им,

– поделился Влад Ульянич.

Бюджет видеоработы на трек "Просто знай" составил 50 тысяч долларов, что равняется более двух миллионов гривен. Певец признался, что изначально планировал меньшие расходы, но творческие идеи заставили его увеличить сумму ради результата.

Рассчитывал ли я на меньшую сумму? Да, конечно. Но по ходу разработки приходили все более безумные идеи, от которых не хотелось отказываться. Пришлось увеличивать бюджет, чтобы реализовать все на самом высоком уровне. Зато уверенно могу сказать, результатом доволен,

– подчеркнул Влад.

Влад Ульянич – "Просто знай": смотрите видео онлайн

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