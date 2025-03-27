Знімання такого ролика обійшлися співаку у декілька мільйонів гривень. Тепер він розповів деталі про кліп та зізнався, чому погодився на такі витрати, повідомляє Show 24.

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Так, з'ясувалося, що підготовка до зйомок кліпу тривала пів року, на знімальному майданчику працювало 170 осіб, а весь процес зайняв 21 годину. Команда використовувала професійне голлівудське обладнання для спецефектів. Актори у відео мали цікаві вампірські образи.

Крім того, для створення музичного відео команда побудувала Шанхайський квартал площею 1300 квадратних метрів, залучивши унікальні ретро-автомобілі Chevrolet Corvette C3 та Cadillac Fleetwood.

Нам ще потрібні були 3D моделі цих машин, тому ми пояснювали General Motors, як саме вони будуть використовуватися у кліпі, адже ліцензія належить їм,

– поділився Влад Ульянич.

Бюджет відеороботи на трек "Просто знай" склав 50 тисяч доларів, що дорівнює понад два мільйони гривень. Співак зізнався, що спочатку планував менші витрати, але творчі ідеї змусили його збільшити суму заради результату.

Чи розраховував я на меншу суму? Так, авжеж. Але по ходу розробки приходили все шаленіші ідеї, від яких не хотілося відмовлятися. Довелося збільшувати бюджет, щоб реалізувати все на найвищому рівні. Зате впевнено можу сказати, результатом задоволений,

– підкреслив Влад.

Влад Ульянич – "Просто знай": дивіться відео онлайн

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