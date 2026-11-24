В интервью "Люкс FM" Владимир Дантес рассказал, что заранее обсудил с возлюбленной Анастасией Неправдой романтические сцены в фильме "Пауза". Певец старался учесть ее чувства и в то же время передать на экране влечение между персонажами.

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У нас вообще не было сценария этих поцелуев. Ничего не было. Потому что мне тоже не очень хочется это делать. Потому что я понимаю, что моей второй половинке это будет не очень приятно. Я понимаю, что это не ок. Но как показать людям, что между ними что-то есть, какая-то притягательность? И мы сделали это очень сдержанно– пояснил артист.

Отдельные договоренности были и на съемочной площадке. По словам Дантеса, актеры предварительно согласовывают прикосновения, а между дублями избегают лишнего физического контакта. Сам он признал, что такие съемки могут быть неловкими.

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Владимир Дантес и Анастасия Неправда / фото anastasia_nepravda

Владимир также объяснил, почему понимает переживания партнеров актеров. Артист представляет себя на их месте и считает важным, чтобы любимая чувствовала свою исключительность.

Да, актеры говорят, что это просто работа. Но у каждой работы есть… Я ставлю себя на их место. Это ужасно. Поэтому нужно делать все, чтобы понять. Ну, во-первых, возраст. Мы уже не дети. Мы взрослые. Мы понимаем, что делаем. Главное, чтобы чувствовали, что "ты единственная". Я надеюсь, так и чувствуется– поделился Дантес.

Кстати, Дантес рассказал, как относится к перерыву в отношениях. Артист отметил, что считает предложение пожить отдельно обычной трусостью и страхом признаться в утрате чувств.