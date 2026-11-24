У коментарі Люкс ФМ Володимир Дантес розповів, що заздалегідь обговорив із коханою Анастасією Неправдою романтичні сцени у фільмі "Пауза". Співак намагався врахувати її почуття й водночас передати на екрані потяг між персонажами.

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У нас не було взагалі сценарію цих поцілунків. Нічого не було. Бо мені теж це не дуже хочеться робити. Бо я розумію, що моїй другій половинці це буде не дуже приємно. Я розумію, що це не ок. Але як показати людям, що між ними щось є, якась тяга? І ми це дуже мінімально зробили– пояснив артист.

Окремі домовленості були й на майданчику. За словами Дантеса, актори попередньо узгоджують дотики, а між дублями уникають зайвого фізичного контакту. Сам він визнав, що такі знімання можуть бути ніяковими.

Володимир Дантес та Анастасія Неправда / фото anastasia_nepravda

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Володимир також пояснив, чому розуміє переживання партнерів акторів. Артист уявляє себе на їхньому місці та вважає важливим, щоб кохана відчувала свою винятковість.

Так, актори кажуть, що це просто робота. Але у кожної роботи є… Я ставлю себе на це місце. Це жахливо. Тому треба робити все, щоб розуміти. Ну, по-перше, вік. Ми вже не діти. Ми дорослі. Ми розуміємо, що ми робимо. Головне, щоб відчували, що "ти єдина". Я сподіваюся, так і відчувається– поділився Дантес.

До речі, Дантес розповів, як ставиться до паузи у стосунках. Артист зазначив, що вважає пропозицію пожити окремо звичайним боягузтвом та страхом зізнатися у втраті почуттів.