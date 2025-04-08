Каждый пацан должен тренировать спину и ноги, – звезда "Ключей от правды" о мобилизации

Актер Владимир Гладкий, сыгравший роль Семена в популярном сериале "Ключи от правды", высказался о мобилизации. Он отметил, что стоит на воинском учете, но пока повестки не получал.

Об этом Гладкий рассказал в интервью Алине Доротюк, передает Show 24. Он считает, что каждый мужчина должен готовиться к возможной мобилизации, ведь война будет продолжаться.

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Я считаю, что каждый пацан должен сейчас тренировать спину и ноги, потому что броник – это штука, которая убивает все,

– сказал актер.

Владимир Гладкий отметил, что сейчас украинское общество разделилось на две категории: на тех, кто воюет, и на тех, кто нет. Он добавил, что "это совершенно разные миры".

Для того, чтобы понять мир тех, кто воюет, надо хоть раз поехать ближе к ним, хотя бы в десятикилометровую зону, пообщаться просто с пацанами. А вот категория тех, кто не воюет, разделилась на тех, кто помогает, и тех, кто не помогает. Тех, кто живет своей жизнью, а так нельзя сейчас. Мы все плывем в одной лодке,

– подчеркнул Гладкий.

Интервью с Владимиром Гладким: смотрите видео онлайн

Владимир Гладкий о переоценке ценностей

Гладкий добавил, что сейчас не служит в армии, но считает, что важно помогать. Актер признался, что когда приезжает к украинским военным и закрывает их запросы, ему становится легче.

Я как-то приехал с Востока, и у меня вообще была переоценка ценностей. Во-первых, пацаны классные. Они открытые. Ты приезжаешь и от них заряжаешься энергией. Просто даже к ним туда приехать, как-то поддержать – это для меня очень важно. И просто понять ценность того, что ты ложишься в теплую кроватку. Ты принимаешь горячий душ,

– добавил Владимир Гладкий.

Актер отметил, что людям нужно продолжать жить, но важно не забывать помогать.

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