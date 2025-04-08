Про це Гладкий розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24. Він вважає, що кожен чоловік має готуватися до можливої мобілізації, адже війна триватиме.

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Я вважаю, що кожен пацан має зараз тренувати спину і ноги, тому що бронік – це штука, яка вбиває все,

– сказав актор.

Володимир Гладкий зауважив, що зараз українське суспільство розділилось на дві категорії: на тих, хто воює, і на тих, хто ні. Він додав, що "це зовсім різні світи".

Для того, щоб зрозуміти світ тих, хто воює, треба хоч раз поїхати ближче до них, хоча б в десятикілометрову зону, поспілкуватися просто з пацанами. А от категорія тих, хто не воює, розділилась на тих, хто допомагає, і тих, хто не допомагає. Тих, хто живе своїм життям, а так не можна зараз. Ми всі пливемо в одному човні,

– наголосив Гладкий.

Інтерв'ю з Володимиром Гладким: дивіться відео онлайн

Володимир Гладкий про переоцінку цінностей

Гладкий додав, що зараз не служить у війську, але вважає, що важливо допомагати. Актор зізнався, що коли приїжджає до українських військових та закриває їхні запити, йому стає легше.

Я якось приїхав зі Сходу, і у мене взагалі була переоцінка цінностей. По-перше, пацани класні. Вони відкриті. Ти приїжджаєш і від них заряджаєшся енергією. Просто навіть до них туди приїхати, якось підтримати – це для мене дуже важливо. І просто зрозуміти цінність того, що ти лягаєш в тепле ліжечко. Ти приймаєш гарячий душ,

– додав Володимир Гладкий.

Актор наголосив, що людям потрібно продовжувати жити, але важливо не забувати допомагати.

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