Самые счастливые семьи – это часто те, в которых царит искренность и взаимопонимание. Кто-то считает, что семейный уют можно создать с помощью общих традиций, а другие убеждены, что самое главное – быть рядом в данный момент. Комик, участник шоу "Кто сверху?" Владимир Жогло рассказал о своем подходе к отцовству.

Когда я дома, то никогда не пропускаю, как сын просыпается. Он очень радостный и смеется после пробуждения. Это всегда веселит, вдохновляет, мотивирует меня,

– трогательно поделился Владимир Жогло.

На днях сыну юмориста Остапу исполнилось 6 лет. Родители поздравили его в соцсетях и подчеркнули, что невероятно гордятся успехами ребенка, у которого в 4 года диагностировали расстройство аутистического спектра. Поскольку у сына ведущего есть особенности развития, связанные с аутизмом, для Владимира воспитание – не про строгость или вседозволенность.



Владимир Жогло с женой и сыном / Фото iryna_zhohlo

В нашей семье нет такого распределения ролей, что мы с женой играем в "доброго и плохого полицейского". К особенным детям нужен особый подход и способ общения,

– добавил комик.

Жогло также говорит, что особых традиций в их семье нет. Все, как и у всех! Впрочем, они всегда стараются отмечать главные праздники вместе, а на день рождения обязательно готовят воздушные шары и торт со свечами.

А ведущая шоу "Кто сверху?" на Новом канале – Леся Никитюк – рассказала, какими шалостями радует ее сын.