Найщасливіші родини часто ті, в яких є щирість і взаєморозуміння. Хтось вважає, що сімейний затишок можна побудувати за допомогою спільних традицій, інші ж переконані, що найважливіше – бути поруч у моменті. Комік, учасник шоу "Хто зверху?" Володимир Жогло розповів про свій підхід до батьківства.

Коли я вдома, то ніколи не пропускаю, як син прокидається. Він дуже радісний і сміється після пробудження. Це завжди веселить, надихає, мотивує мене,

– зворушливо поділився Володимир Жогло.

Днями синові гумориста Остапу виповнилось 6 років. Батьки привітали його в соцмережах та наголосили, що неймовірно пишаються успіхами дитини, якій у 4 роки діагностували розлад аутистичного спектру. Оскільки син ведучого має особливості розвитку, повʼязані з аутизмом, для Володимира виховання – не про суворість чи вседозволеність.



Володимир Жогло з дружиною і сином / Фото iryna_zhohlo

У нашій родині не існує такого розподілення, що ми з дружиною робимо з себе "доброго і злого поліцейського". До особливих діток – особливий підхід та спосіб комунікації,

– додав комік.

Жогло також каже, що особливих традицій у їх родині немає. Усе, як і у всіх! Втім, вони завжди стараються зустріти головні свята разом, а на день народження обовʼязково підготувати кульки і торт зі свічками.

А ведуча шоу "Хто зверху?" на Новому каналі – Леся Нікітюк – розказала, якими бешкетами тішить її син.